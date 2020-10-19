Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm Full İzle TRT1! 19 Ekim Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm Full İzle TRT1! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Yayınlandığı günden bu yana merakla takip edilen dizide her hafta heyecan dolu bölümler ekrana geliyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi aksiyon dolu sahneleri ile izleyiciyi ekran başına çekiyor. Dizi yeni bölümleri ile her hafta pazartesi günleri saat 20.00'da yayınlanıyor.

Başrollerini Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Sevda Erginci, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun gibi isimlerin paylaştığı Uyanış Büyük Selçuklu dönem dizisi olması ile de ilgi çekiyor. Dizide Sultan Melikşah'ın ve fedaisi Sencer'in mücadeleleri ile saray entrikaları anlatılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile ilgi çekmeye devam eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin her hafta merakla beklenen yeni bölümleri ekrana geliyor.

Uyanış Büyük Selçuklu 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisine geçen hafta Sultan Melikşah'ın oğluna kavuşma heyecanı bölüme damga vurdu. Dizinin 3. bölümü heyecan dolu sahneleri ile ekrana geldi.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Sultan Melikşah ne olursa olsun oğluna kavuşmakta kararlı olduğunu açıklar. Nizamülmülk bu kararı onaylamasa da Melikşah'a boyun eğer. Öte yandan yüreği baba hasreti ile yanan Sencer Batınilerin planlarını deşifre etmeye çalışır. Bir taraftan Batınilerle mücadele etmeye çalışan Sencer diğer taraftan Turna Hatuna hislerini açmak ister.

Sarayda ise Elçin'in gelişi ile dengeler değişmeye başlar. Elçin'in Sultan Melikşah ile kurduğu yakınlık Terken'i rahatsız etmeye başlar. Terken Elçin'den kurtulmak için planlar yaparken, Elçin ise abisi Kılıçarslan'ı kurtarmanın peşindedir. Bu sırada Sencer'in başında ise Yorgos belası vardır. Yorgos Sencer'den intikam almak ister.

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin heyecanlı geçen 3. bölümünden sonra merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da TRT1'de.