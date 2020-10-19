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- 19 Eki 2020 - 12:22

Yasak Elma Dizisi 81. Bölüm Full İzle Fox TV! 19 Ekim Yasak Elma 81. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma 81. Bölüm izle ve Yasak Elma 81. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 81. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 81. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar…

Elif Duman
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Yasak Elma Dizisi 81. Bölüm Full İzle Fox TV! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma entrika dolu bölümleri ile her hafta ekrana helmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yasak Elma dizisi sevilen hikayesi ile her hafta pazartesi günleri ekrana gelmeye devam ediyor.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve ilginç hikayesi ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyetenin popüler kadınları arasında ego savaşının yaşandığı dizi kimi zaman eğlenceli kimi zaman dramatik anlatımı ile ilgi çekmeye devam ediyor. Sevilen dizinin yeni bölümleri ise merakla bekleniyor.

Yasak Elma Dizisinin 80. Bölümünde Neler Yaşandı?

Yasak Elma dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde beklenmeyen gelişmeler yaşandı. Her bölümü ile seyirciyi ekrana çeken dizi 80. bölümü ile izleyenleri şaşırttı.

Yasak Elma dizisinin geçen haftaki bölümünde Şahika Ender ile Kaya'ya aldatma oyunu oynadı. Kaya'nın kendisini aldattığını düşünen Ender ise ayrılmaya direnmekten vazgeçti. Ender ile Kaya'yı ayırmayı başaran Şahika ise bu ilişki yeniden başlamasın diye  yeni planlar yaptı. Yıldız'ın ikiliyi barıştırabileceğini düşünen Şahika, Yıldız ile Ender'in arasını bozmaya çalışıyor. Ender'in Yıldız'a sinirlenmesini sağlayan Şahika yüzünden Yıldız'ın hayatı alt üst oluyor. Ender'in Yıldız'a sinirle Kerim'e aşık olduğunu söylemesi ve Halit'in o sırada gelmesi ile Yıldız için gergin anlar başlıyor. Halit ile Yıldız arasındaki gerilim ise artıyor.

Yasak Elma Dizisi 81. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yasak Elma dizisinin heyecanlı geçen son bölümünden sonra neler yaşanacağı merak ediliyor. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ender'in herkese düşman olması ve intikam yeminleri etmesi dikkat çekiyor. Yıldız'a bile düşman olan Ender'in planları merak ediliyor. Yasak Elma dizisi heyecanla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

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19 Eki 2020 - 12:22 - Dizi Fragmanları

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