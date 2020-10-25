Akraba kavgası kanlı bitti! - Video Haber

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- 25 Eki 2020 - 09:09

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Aydın'ın Çine ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Elif Duman
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Aydın'ın Çine ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, K.D, Soğancılar Mahallesi Şehler Caddesi'nde yaşayan ve aralarından husumet olduğu öğrenilen akrabası Ahmet Çetin'in (41) evine gitti.

Burada yaşanan tartışma sırasında K.D'nin yanında getirdiği pompalı tüfekle Çetin'i vurduğu iddia edildi.

Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, yaşamını yitirdi.

K.D. polis ekiplerine teslim oldu.
# cinayet, Çine, ölü

25 Eki 2020 - 09:09 AA - Asayiş

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