Hekimoğlu Dizisi 23. Bölüm Full İzle Kanal D! 27 Ekim Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hekimoğlu Dizisi 23. Bölüm Full İzle Kanal D! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından Hekimoğlu ilgi ile takip ediliyor. Her hafta yani bölümleri yayınlanan Hekimoğlu dizisi seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kanal D'nin en iddialı yapımlarından biri olan Hekimoğlu yayınlandığı günden bu yana merakla izleniyor. Dizinin yeni bölümleri her hafta salı günleri saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım ve Belçin Bilgin gibi isimlerin oynadığı Hekimoğlu dizisi macera dolu senaryosu ile de ilgi çekiyor. Herkesten farklı prensiplere ve çalışma şekline sahip olan dünyaca ünlü doktor Ateş Hekimoğlu'nun ekibi ile beraber atıldığı maceraları anlatan dizi seyirciden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yeni sezonda da Kanal D'nin en sevilen yapımlarından biri olmayı başaran dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Hekimoğlu Dizisi 22. Bölümde Neler Yaşandı?

Hekimoğlu dizisinin son bölümünde yine ilginç vakalar ve Hekimoğlu'nun huysuzluğu eğlenceli anlar yarattı. Ateş'in bir yandan işini yapmaya çalıştığı bir yandan da Selin ile uğraştığı bölüm eğlence dolu geçti.

Hekimoğlu dizisinin geçen hafta yayınlanan 22. bölümünde Ateş ve Selin arasındaki çekişme artarak devam ediyor. Ateş Selin'e iyice sinir olmaya başlıyor. İpek'ten Selin'i kovmasını isteyen Ateş ret cevabı alınca başka çözüm yolları aramaya başlıyor. Selin'i özel hayatından vurmak isteyen Ateş, araştırma yapmaya başlıyor. Selin'in özel hayatına dair bilgi edinmeye çalışan Ateş, Selin'in kocası Metin ile de tanışınca işler iyice karışmaya başlıyor. Hekimoğlu Selin ile uğraşırken hastaneye de ilginç bir vaka geliyor. Dünyaca ünlü bir bisiklet sporcusu yarış esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırılıyor. Doping kullandığını itiraf eden sporcunun başka bir sorunu olduğunu düşünen Hekimoğlu ise ekibi ile beraber araştırma yapmaya başlıyor.

Hekimoğlu Dizisi 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hekimoğlu dizisinin son bölümünde sonra Selin ve Ateş arasında neler yaşanacağı ve sporcuya ne olacağı merak ediliyor. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.