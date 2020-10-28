Şeref Sözü Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 28 Ekim Şeref Sözü Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şeref Sözü Dizisi 3. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarında geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Şeref Sözü dizisi heyecanın git gide yükseldiği bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor. İlk bölümü ile seyircinin takdirini kazanan Şeref Sözü dizisinin yeni bölümleri merak ediliyor. Her bölümde heyecan dolu sahneleri ile dikkat çeken dizi seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Şeref Sözü dizisi her hafta çarşamba günleri saat 20.00'da ekrana geliyor.

Şeref Sözü dizisinin başrollerinde Tolgahan Sayışman, Sude Zülal Güler ve Öykü Çelik rol alıyor. Ünlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapım, verdiği sözü tutmak için her şeyi göze alan Cihan'ın ve bebeği ile çaresizce Cihan'a sığınan İsra'nın hikayesini anlatıyor. Çarpıcı aşk hikayesi ile sevilen dizide yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Şeref Sözü Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

Şeref Sözü dizisinin ikinci bölümü geçen hafta yayınlandı. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan dizinin merakla beklenen 2. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşandı.

Şeref Sözü dizisinin ikinci bölümünde herkesin düğün için beklediği Cihan'ın İsra'yı karım ve Ömer'i de oğlum diye tanıtması ile ortalık karıştı. Şükran ve Sefer kızları ile evlenmesini bekledikleri Cihan'ın bu hareketi karşısında hesap sormak isterler. Herkesin üstüne gittiği Cihan ise kimseye müsaade etmez. Olanlar karşısında deliye dönen Yasemin oğlu Mustafa'yı da alarak ortadan kaybolur. Düğün için toplanan kalabalık tüm adada Yasemin ve Mustafa'yı aramaya başlar. Oğlunun her hareketinin arkasında duran Emsal ise bu sefer çok kızmıştır. Cihan'ı desteklemek bir yana İsra'dan nefret etmeye başlar. Emsal İsra ve oğlu Ömer'i bodrum katına kapatır. Kucağında bebeği ile adaya gelen İsra ise yaşananlar karşısında şok olmuştur. Adada hiç beklemediği bir nefretle karşılanan İsra, Cihan'la konuşup gitmek ister. Ancak Cihan gitmesine izin vermez.

Şeref Sözü Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Şeref Sözü dizisinin heyecanlı geçen 2 bölümünden sonra merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda İsra ve Ömer'in kaybolması ile ortalığın karıştığı görülüyor. İsra'ya ne olacağı ise seyirci tarafından merak ediliyor. Şeref Sözü dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Show TV'de.