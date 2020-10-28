Kuruluş Osman Dizisi 31. Bölüm Full İzle! 21 Ekim Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kuruluş Osman Dizisi 31. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının sevilen dönem dizisi Kuruluş Osman heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana seyircinin takdirini kazanan Kuruluş Osman dizisi her bölümde aksiyon dolu sahneleri ile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Sevilen yapım çarşamba akşamları saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman dizisinde Nurettin Sönmez, Tamer Yiğit, Didem Balçın gibi isimlerin yanı sıra usta isim Cüneyt Arkın da rol alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kuruluş Osman dizisi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını anlatıyor. Tarihin bir dönemine de ışık tutan dizi ilgi ile takip ediliyor.

Kuruluş Osman Dizisi 30. Bölümde Neler Yaşandı?

Kuruluş Osman dizisinin 30. bölümü geçen hafta yayınlandı. Entrika ve heyecan dolu bölümde yaşananlar seyircide merak uyandırdı. Kuruluş Osman dizisinin son bölümü ile birçok soru merak edilmeye başlandı.

Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Osman Bey ile Ertuğrul Bey'in buluşması dikkat çekti. Uzun süredir baba hasreti çeken Osman Bey sonunda babası Ertuğrul Bey'e kavuşuyor. Babası ile hasret gideren Osman Bey kendisini tuzağa düşürenlerin kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Tuzağı kuranları bulmak için Kuzgun'un peşine düşen Osman Bey, obanın kontrolünü ele almaya çalışan abisi Savcı Bey ile de karşı karşıya kalıyor. Bu sırada Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola Osman Bey'i alt etmek için yeni bir ordu kurmaya başlıyor. Yavlak Aslan da Osman Bey'i bitirecek yeni planlar yapmaya başlıyor. Tüm cephelerden üstüne gelinen Osman Bey'in ne yapacağı ve bütün düşmanları ile nasıl mücadele edeceği ise merak ediliyor.

Kuruluş Osman Dizisi 31. Bölüm Tanıtım Filmi Yayınlandı Mı?

Kuruluş Osman dizisinin entrika dolu son bölümünden sonra yaşanacaklar merak ediliyor. Fragmandaki aksiyon sahneleri ile merak uyandıran dizinin 31. yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanacak.