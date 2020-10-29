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- 29 Eki 2020 - 11:27

Mucize Doktor Dizisi 35. Bölüm Full İzle! 29 Ekim Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Elif Duman
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Mucize Doktor Dizisi 35. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarında 2. sezonu ile yayınlanan Mucize Doktor dizisi ilgi ile takip ediliyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Farklı hikayesi ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Mucize Doktor dizisi her hafta perşembe günleri saat 20.00'da ekrana gelmeye devam ediyor.

Mucize Doktor dizisinin başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder ve Bihter Dinçel paylaşıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi konusu ile de beğeni topluyor. Savant sendromu olan Ali Vefa'nın doktor olma mücadelesini anlatan Mucize Doktor dizisi kimi zaman duygusal kimi zaman da eğlenceli anlatımı ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Mucize Doktor 34. Bölümde Neler Yaşandı?

Mucize Doktor dizisinin 34. bölümü geçen hafta yayınlandı. Ali Vefa'nın yine binlerce şey düşündüğü ve orta yol bulmak zorunda kaldığı Mucize Doktor dizisinde eğlenceli anlar da yaşandı.

Mucize Doktor dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde Ali Vefa iddiayı bilerek kaybettiği için Nazlı çok kızmıştır. Araları zaten bozuk olan Ali ve Nazlı hastanede başlayan yarış ile yeniden karşı karşıya kalırlar. Tanju hastanede baş asistanlık için bir yarış başlatır. Bu yarışta Ali ve Nazlı rekabet etmek zorunda kalırlar. İşlerin iyice karışmasına sebep olan bu yarışla beraber Ali Vefa'nın kafasına takılan başka konular da vardır. Adil Hoca'nın kızı Ferda'nın kendisini kıskanmasını anlayamayan Ali bu işi çözmek ister. Adil hızla iyileşirken Ali Ferda ile olan bu sorunu çözmek ister ancak Ferda'nın orta yol bulmaya niyeti yoktur. Ali Vefa bir yandan asistanlık yarışıyla ilgili diğer yandan da Adil Hoca ile ilgili orta yol bulmaya çalışır. Hem özel hayatını hem de iş hayatını normale döndürmeye çalışan Ali Vefa'yı zor bir süreç beklemektedir.

Mucize Doktor 35. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Mucize Doktor dizisinin merakla beklenen 35. bölüm fragmanı da geldi. Fragmanda Nazlı'nın babası ile ilgili duygusal anlar yaşaması dikkat çekti. Ali Vefa'nın Nazlı'ya destek olduğu 35. yeni bölüm bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

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29 Eki 2020 - 11:27 - Dizi Fragmanları

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