Alev Alev Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 29 Ekim Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Alev Alev Dizisi 1. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarında 5 Kasım Perşembe akşamı yayın hayatına başlayacak olan Alev Alev dizisi merakla bekleniyor. Ay Yapım imzalı Alev Alev dizisinin ilk bölümü izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Uzun zamandır tanıtım filmleri yayınlanan dizi şimdiden heyecan uyandırmayı başardı.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Alev Alev'in yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Burcu Görgün Toptaş'ın senaryosunu kaleme aldığı dizinin başrollerinde Demet Evgar, Dilan Deniz Çiçek ve Hazar Ergüçlü yer alıyor. Merakla beklenen yeni dizinin tanıtım filmleri ve ilk bölüm fragmanı ise ilgi ile takip ediliyor.

Alev Alev Dizisi 1. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Show TV'nin yeni dizisi Alev Alev'in 1. bölüm fragmanı ve ön izlemeleri yayınlandı. Hayatları bir yangın ile birleşecek olan 3 kadının hikayesinin anlatıldığı dizinin 1. bölüm fragmanı heyecan yarattı. Dizinin yayınlanan ilk bölüm fragmanında sarnıçta çıkan yangın gösteriliyor. Aksiyon dolu sahne diziye olan ilgiyi arttırdı.

Cemre, Çiçek ve Rüya isminde 3 kadının beklemedikleri bir şekilde ortaklaşacak olan hayatlarını anlatacak olan Alev Alev dizisinin önizlemeleri de yayınlandı. Kocasından şiddet gören Cemre'nin avukatla konuşması ve boşanmak istediğinin gösterildiği sahne merak uyandırdı. Kızını da alıp gitmek isteyen Cemre'nin hikayesi merak ediliyor.

Alev Alev dizisinin diğer iki baş karakteri olan Çiçek ve Rüya'nın da çapıcı sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımlarda Çiçek'in aşktan gözü kör olmuş fedakar bir kadın olması ve Rüya'nın mantığıyla hareket eden gerçekçi tavırları da dikkat çekiyor. Dizide 3 kadının nasıl bir araya geleceği ve nasıl değişecekleri ise merak ediliyor.

Alev Alev Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Tanıtım filmleri, ön izleme ve ilk bölüm fragmanının yayınlanması ile büyük ilgi toplayan dizinin güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Başrollerini Demet Evgar, Dilan Deniz Çiçek ve Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Alev Alev dizisinde Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceylan ve Berker Güven de yer alıyor.