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- 30 Eki 2020 - 11:39

Çocukluk Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 30 Ekim Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Elif Duman
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Çocukluk Dizisi 4. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarında geçtiğimiz haftalarda yayınlanmaya başlayan Çocukluk dizisi izleyicinin takdirini kazanmayı başardı. Yayınlandığı günden beri ilgi ile takip edilen yapım büyük beğeni topluyor. Naif hikayesi ile yürekleri burkan dizide yaşanacaklar merakla bekleniyor. Çocukluk dizisi yeni bölümleri ile har hafta cuma akşamları saat 20.00'da ekrana gelmeye devam ediyor.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Çocukluk dizisinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız oynuyor. Bir çocuk evinde kalan kimsesiz çocukların hayatlarının anlatıldığı dizide, yurt müdürü Mahir'in çocuklarla olan ilişkisi de ilgi çekiyor. Farklı konusu ile beğeni toplayan dizinin kimi zaman dramatik kimi zamanda eğlenceli anlatılan hikayesi izleyiciyi ekrana kilitliyor. Çocukluk dizisi seyircinin takdirini kazanan ilk 3 bölümünden sonra yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek.

Çocukluk Dizisi 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Çocukluk dizisinin geçen hafta yayınlanan 3. bölümünde yine yürek burkan sahneler ekrana geldi. Dizinin 3. bölümünde Bambi'nin ailesi ile ilgili gerçekler dikkat çekerken, Ayşegül ve Mahir yakınlaşması da yüzleri güldürdü. Birçok gelişmenin yaşandığı 3. bölüm heyecanlı final sahnesi ile izleyiciyi merakta bıraktı.

Çocukluk dizisinin yayınlanan son bölümünde Ali Kağan Çocuk Evi'nin en renkli karakterlerinden olan Bambi'nin üzüntülü anları ekrana geldi. Hep neşeli olan Bambi ailesi ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkması ile büyük bir yıkım yaşadı. Küçük kız geçmişi ile ilgili gerçekleri öğrenince Mavi de daha fazla üzülmemesi için Bambi'ye yalan söyler. Mavi'nin söylediği yalanların da anlaşılması ile ortalık iyice karışınca bu işi çözmek Mahir ve Ayşegül'e kalır. Yurttaki herkes Bambi'nin iyi olması için uğraşırken, yeni gelen misafir herkesi şaşırtır.

Çocukluk Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çocukluk dizisinin yayınlanan son bölümünden sonra merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Mahir'in karısı ve çocuğu ile ilgili ortaya çıkan gerçekleri izleyenleri şaşırttı. Çocukluk dizisinin dram yüklü yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

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30 Eki 2020 - 11:39 - Dizi Fragmanları

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Çocukluk Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 30 Ekim Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çocukluk Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 30 Ekim Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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