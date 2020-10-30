İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu Malik Tahirler kurtarıldı
1593. Sokak'ta daha önce 3 kişinin sağ çıkarıldığı enkazda bir kişiye daha ulaşıldı
İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişi daha kurtarıldı. Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Hava boşluğu oluşturan ekipler, arama kurtarma köpeklerinden de yararlanıyor. Enkazdan çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, hastaneye kaldırıldı.
Ayrıca, 1593. Sokak'ta daha önce 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişi daha sağ çıkarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.