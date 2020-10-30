Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Eki 2020 - 23:29

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu Malik Tahirler kurtarıldı

1593. Sokak'ta daha önce 3 kişinin sağ çıkarıldığı enkazda bir kişiye daha ulaşıldı

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri
+10
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişi daha kurtarıldı. Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Hava boşluğu oluşturan ekipler, arama kurtarma köpeklerinden de yararlanıyor. Enkazdan çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, 1593. Sokak'ta daha önce 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişi daha sağ çıkarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.
# arama, deprem, Kurtarma, Doğanlar Apartmanı izmir, izmir depremi, izmir depremi son dakika, Malik Tahirler, AFAD, izmir, belediye

30 Eki 2020 - 23:29 AA İzmir- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İzmir'de Zamanla Yarış! Buse enkaz altından kurtarıldı mı? mask
İzmir'de Zamanla Yarış! Buse enkaz altından kurtarıldı mı?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Enkaz altından Buse kızımız çıkarılıyor" mask
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Enkaz altından Buse kızımız çıkarılıyor"
İzmir'de 6,6'lık Depremde 17 Can Kaybı, 709 Yaralı mask
İzmir'de 6,6'lık Depremde 17 Can Kaybı, 709 Yaralı
Tansu Çiller: "Mesut Yılmaz, ülkesine hizmet etti ve büyük katkılar sundu" mask
Tansu Çiller: "Mesut Yılmaz, ülkesine hizmet etti ve büyük katkılar sundu"
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralı sayısı 202'ye yükseldi mask
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralı sayısı 202'ye yükseldi
Son Dakika: Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde YENİ deprem oldu mask
Son Dakika: Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde YENİ deprem oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL