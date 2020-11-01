Sakarya'da korkunç kaza: 8 yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 54 PM 122 ve 34 HR 0433 plakalı otomobiller, Adapazarı-Karasu yolu Söğütlü mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 54 PM 122 plakalı araçtan çıkarılan yaralılar Ahmet Yavuz, Meryem, Mustafa, Sebahat ve Abdurrahman Yiğit ile 34 HR 0433 plakalı otomobildeki Elmas ve Hakan Günçaldı ile Emine Bayram'ı çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.