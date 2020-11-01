Sakarya'da korkunç kaza: 8 yaralı
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 54 PM 122 ve 34 HR 0433 plakalı otomobiller, Adapazarı-Karasu yolu Söğütlü mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 54 PM 122 plakalı araçtan çıkarılan yaralılar Ahmet Yavuz, Meryem, Mustafa, Sebahat ve Abdurrahman Yiğit ile 34 HR 0433 plakalı otomobildeki Elmas ve Hakan Günçaldı ile Emine Bayram'ı çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.