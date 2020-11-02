Sefirin Kızı Dizisi 26. Bölüm Full İzle Star TV! 2 Kasım Sefirin Kızı 26. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sefirin Kızı Dizisi 26. Bölüm Full İzle Star TV! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarında ikinci sezonu ile yayınlanan Sefirin Kızı dizisi heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri ilgi ile takip edilen Sefirin Kızı dizisi sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Star TV'nin sevilen dizisi her hafta pazartesi günleri merakla beklenen yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

Sefirin Kızı dizisinin başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu oynuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile sevilen dizinin efsanevi hikayesi de ilgi çekmeye devam ediyor. Sancar ve Nare'nin dillere destan olmuş aşkının zorlu mücadelesinin anlatıldığı dizide aile ve arkadaşlık konuları da ele alınıyor. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile sevilen dizinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

Sefirin Kızı Dizisi 25. Bölümde Neler Yaşandı?

Sefirin Kızı dizisinin yayınlanan son bölümü izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Sancar ve Nare ayrılığının ekrana damgasını vurduğu dizinin 25. bölümünde destanın yeniden yazılmaya başlanması ise izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşattı.

Sefirin Kızı dizisinin geçen hafta yayınlanan 25. bölümünde Sancar, Nare ve kızı Melek'i serbest bıraktı. Nare'nin önünde gitmek için hiçbir engel kalmamasına rağmen sevinçli değildir. Sancar ve Nare'nin şimdi kendilerini değil kızlarını düşünerek bu ayrılığı ona anlatmanın bir yolunu bulmaları gerekir. Nare bir yandan kızını babasından ayırdığı için öte yandan yeniden köksüz kaldığı için üzgündür. Ne gitmek ister ne de kalıp affetmek. Öte yandan Sancar Nare'yi ve kızını uğurladıktan sonra uçuruma çıkar. Şimdi destan olma sırası ondadır. Sancar'ın uçuruma çıkması ile ortalık karışır.

Sefirin Kızı Dizisi 26. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Sefirin Kızı dizisinin heyecanlı ve duygusal sahneleri ile ekrana damga vurduğu 25. bölümünden sonra yaşanacaklar merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümünde Nare'nin kalıp kalmayacağı ve Sancar'a ne olacağı merak ediliyor. Sefirin Kızı dizisi heyecanla beklenen 26. bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.