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- 02 Kas 2020 - 12:00

Yasak Elma Dizisi 83. Bölüm Full İzle Fox TV! 2 Kasım Yasak Elma 83. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma 83. Bölüm izle ve Yasak Elma 83. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 83. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 83. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar…

Elif Duman
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Yasak Elma Dizisi 83. Bölüm Full İzle Fox TV! TIKLAYINIZ

Yasak Elma dizisi 3. sezonu ile FOX TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen dizi her hafta heyecan dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlandığı günden bu yana yoğun ilgi gören Yasak Elma dizisi her hafta pazartesi günleri ekrana gelen entrika dolu bölümleri ile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yasak Elma her hafta saat 20.00'da FOX TV'de seyircisi ile buluşuyor.

Yasak Elma dizisinin başrollerini Talat Bulut, Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimler oynuyor. Birçok deneyimli oyuncunun buluştuğu Yasak Elma dizisi farklı konusu ile de ilgi çekmeye devam ediyor. Sosyetenin sevilen yüzlerinden olan 3 kadının bitmek bilmeyen mücadelesini anlatan dizi sır ve entrika dolu bölümleri ile büyük beğeni topluyor. Yasak Elma dizisinin kimi zaman heyecanlı kimi zamansa eğlence dolu yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Yasak Elma Dizisi 82. Bölümde Neler Yaşandı?

Yasak Elma dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde Ender'in yeni hamleleri dikkat çekti. Bir yandan Ender'in intikam oyunlarının anlatıldığı 82. bölümde öte yandan Yıldız'ın yaşayacağı hayal kırıklığı merakla beklendi.

Yasak Elma dizisinin geçen hafta yayınlanan 82. bölümünde hiçbir şeyden haberi olmayan Yıldız düğün hazırlıklarına devam eder. Aşkını içine gömen Yıldız, oğlu Halitcan'ın da mutluluğunu düşünerek Halit'le yapacağı evliliğe hazırlanmaktadır. Yıldız'ın annesi Asuman da bu evliliğin gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaktadır. Ancak Halit, Yıldız ile Kerim'in ilişkisini öğrenmiş ve Yıldız'a büyük bir oyun oynamaktadır. Halit, Yıldız'la evlenmekten vazgeçmiştir. Sadece oğlu Halitcan'ın velayetini alabilmek için oynadığı bu oyunda tek amacı Yıldız ve Kerim'in ilişkisi olduğuna dair somut deliller toplamaktır. Halit ne yapacağını düşünürken, Ender'den Halit'e inanılmaz bir teklif gelir.

Yasak Elma Dizisi 83. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yasak Elma dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Ender'in Halit'e yaptığı teklif dikkat çekti. Herkesten özellikle de yakın arkadaşı olan Yıldız'dan intikam almak isteyen Ender'in teklifine Halit'in ne diyeceği ve Kerim ile Yıldız'a ne olacağı merak ediliyor. Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 83. bölümü bu akşam saat 20.00'da ekrana gelecek.

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02 Kas 2020 - 12:00 - Dizi Fragmanları

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