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- 02 Kas 2020 - 23:07

İzmir depreminin şiddetinii net göreceksiniz! İş yerlerinin güvenlik kameralarına deprem böyle yansıdı

Görüntülerde, binanın sallanmaya başlamasıyla çalışanların çığlıkları ve panikle koşuşturmaları yer alıyor.  

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İzmir'deki deprem anı, Bayraklı ve Bergama ilçelerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51'de meydana gelen deprem, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir reklam ajansının güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, binanın sallanmaya başlamasıyla çalışanların çığlıkları ve panikle koşuşturmaları yer alıyor.  Masaların hareketlenmesine ve dolaplardaki eşyaların dökülmesine neden olan deprem anında bir kedinin de kaçmaya çalışması dikkati çekiyor.

Öte yandan Bergama ilçesinde bir iş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde de depremin şiddeti ve çalışanların panik halleri görülüyor.
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02 Kas 2020 - 23:07 AA İzmir- Gündem

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