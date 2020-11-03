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- 03 Kas 2020 - 11:00

Bartın'da çocuk parkına depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'in ismi verilecek

Bartın'da bir çocuk parkına İzmir'deki depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek adı verilecek.

Elif Duman
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Bartın'da bir çocuk parkına İzmir'deki depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek adı verilecek.

Kozcağız beldesi Sahil Caddesi'nde 2 ay önce yapımı tamamlanan çocuk parkı, Elif Perinçek adını alacak.

Belediye Başkanı Mustafa Karaman, gazetecilere, İzmir'deki depremin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Depremden 65 saat sonra Elif'in enkazdan çıkarılmasının herkesi duygulandırdığını ifade eden Karaman, "Biz de bundan etkilenerek Elif yavrumuzun ismini çocuk parkımıza vereceğiz. Cuma günü yapacağımız meclis toplantısında kararı alacağız. Hepimizin çocukları, torunları var. Etkilenmemek mümkün değil." diye konuştu.

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile 3 çocuğu depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmış, oğlu Umut Perinçek hayatını kaybetmiş, enkaz altındaki Elif Perinçek'e ulaşmak için çalışmalar hızlandırılmıştı.

Elif'in enkazdan çıkarken arama kurtarma ekibi görevlisinin parmağını tutup hayata sarılması, herkese umut olmuştu.

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03 Kas 2020 - 11:00 AA - Yaşam

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