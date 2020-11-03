Baraj Dizisi 12. Bölüm Full İzle Fox TV! 3 Kasım Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baraj Dizisi 12. Bölüm Full İzle Fox TV! TIKLAYINIZ

Fox TV ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan ve kurgusu ile birlikte büyük bir ilgi çeken Baraj dizisi yeni bölümü ile 3 Kasım Salı akşamı Fox Tv ekranlarında olacak. Bu bölümde de yine bir önceki bölümden kalan pek çok nokta açığa çıkarılmaya çalışılırken özellikle dizide yaşanacak önemli gelişmeler izleyicileri şaşırtacak.

1977 yapımı olan Baraj filminin dizi uyarlaması olarak ekranlara gelen dizinin başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla ve Burak Yörük gibi isimler yer alıyor. Baraj inşaatında çalışırken geçirdiği bir kaza sonucunda içine kapanan ve kendi halinde yaşayan Nazım’ın, internet üzerinden tanıştığı Nehir ile konuşması ve devamında yaşanan olaylar ekrana getiriliyor. Nedim, kendi fotoğrafı yerine arkadaşı Tarık’ın fotoğrafını Nehir’e gönderince, işler bir anda farklı bir boyut almış olur.

Baraj Dizisi 11. Bölümde Ne Olmuştu?

En son yayınlanan bölümü ile büyük bir merak uyandıran Baraj dizisi, yeni bölümüyle de izleyicilere özel anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanan en son bölümünde Halil’in ölümü üzerine Tarık ve Zehra çok büyük sorunlar yaşamaya başlamışlardı.

İkilinin tahmin edemeyeceği kadar kendilerine sorun olan bu durum, aynı zamanda Tarık açısından çok daha zorlu geçmeye başlamıştı. Halil’in yokluğunu idare etmeye çalışmasına rağmen Halil’i gömdükleri yerin şantiyeye dönüşecek olması Tarık’a çok zor onlar yaşatıyordu.

Nazım ise Nehir’i tekrar kaybetmek istememiş ve bunun için önemli bir karar alarak Nehir’e evlilik teklifinde bulunmuştu. Ancak Ayşe’nin Nazım’ın kızı olma ihtimali de Nehir’in kafasını karıştırmış ve büyük soru işaretlerinin olmasına neden olmuştu. Nehir, açık bir şekilde Nazım’ı suçlayamamış fakat içten içe de bu konuda rahatsız olmuştu. Nehir aynı zamanda Zerrin, Nermin ve Ayşe’nin aynı çatı olmasından dolayı da büyük gerginlikler yaşamıştı ve Tarık’ın da dertleri işleri hepten çıkmaza sokmuştu.

Baraj Dizisi 12. Bölüm İzle

Baraj yeni bölümü ile birlikte 3 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de Fox Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Bir önceki bölümden kalan pek çok konuya ışık tutulacağı gibi aynı zamanda gerilim ve merak da bir an eksik olmayacak.