Şeref Sözü Dizisi 4. Final Bölümü Full İzle! 4 Kasım Şeref Sözü Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şeref Sözü Dizisi 4. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Şeref Sözü dizisinin yapımcılığını TIMS&B Productions üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın yer aldığı dizinin senaryosunu Eda Tezcan kaleme alıyor. Dram ve aksiyon seven izleyicilerin ekrana başına kilitlendiği dizinin başrollerinde ise Tolgahan Sayışman ve Sude Güler bulunuyor. Ekranlarda yeni sayılabilecek olan Şeref Sözü dizisi seyircilerin dikkatini ve ilgisini çekmiş görünüyor.

Her çarşamba saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanan dizide, başrollerin yanı sıra Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş ve Görkem Türkeş gibi isimler de yer alıyor. Aksiyon sevenler ve dram sevenlerin aradıklarını bulduğu dizi, geçen haftanın ardından dördüncü bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Şeref Sözü Dizisi 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranında izleyiciyle buluşan dizinin son bölümünde; Cihan bir amaç uğruna, karşısına herkesi almayı göze almış görünüyor. Kayıp İsra’yı bulabilmek için elinden geleni yapacak olan Cihan, İsra’nın adadan kendi isteğiyle gitmediğini düşünüyor. Bu sebeple, kimin veya kimlerin karısına ve çocuğuna dokunmuş olduğunu bulmak için canını dişine takmış durumda.

Cihan’ın arayışları devam ederken, Cavidan’ın gerçekleri söyleyip söylemeyeceği merak konusu. Emsal’in, İsra’yı tamamen devre dışı bırakacak olan planları hayata geçirmesi, dizide neler olacağının gizemini artırıyor. Öte yandan Mahbube’nin, İsra’yı kurtarma planları da saklı halde bekliyor. Faruk’un da İsra’yı bulabilmek için başvuracağı yollar, merakla beklenen konular arasında.

Şeref Sözü Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Adabeyli Adası’nda yaşam süren Cihan ve ailesinin hayatı, adaya gelen bir telefonla değişiyor. Büyük bir ismi ve aile mirası olan Adabeyli Adası’nın, büyük servet ve toprak sahibi Cihan Adabeyli, geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü yerine getirmek üzere harekete geçiyor. Beklenmedik bir zamanda adaya gelen telefon, olayların gelişmesini sağlar. Arayan İsra’dır. Acılarla baş edilecek büyük bir aşkın doğumu ve geride bırakılan her şeyin yıkımı başlayacaktır.