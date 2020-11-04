Kuruluş Osman Dizisi 32. Bölüm Full İzle! 4 Kasım Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kuruluş Osman Dizisi 32. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

ATV’nin ekranlara getirdiği, sevilen dizi Kuruluş Osman her çarşamba saat 20.00’da seyirciyle buluşuyor. Yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Metin Günay oturuyor. Senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın kaleme aldığı dizi, tarih ve kurgu türü seven izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Erkan Avcı ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun bulunduğu tarihi dizide oyuncu kadrosunun genişliği göze çarpıyor. Başrollerin yanı sıra; Buse Arslan Akdeniz, Aslıhan Karalar, Açelya Özcan, Yiğit Uçan, Emel Dede, Ali Sinan Demir, Ömer Ağan ve daha birçok ismin yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından “Diriliş Ertuğrul” dizisinin devamı niteliğinde ele alınıyor.

Ağabeyinin yokluğunda, Kayı Obası’nın başında duran Dündar Bey, otağ halkıyla ve beylerle gittiği Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos’u ziyaretinde, hain bir planın ortasında kalır. Amcası Dündar Bey ile kaleye giden Osman, destansı bir kahramanlıkla bu hain planı bozar ve artık Osman için büyük bir macera başlamış olur.

Seyircilerin merakla beklediği yeni bölümler, her çarşamba saat 20.00’da ATV ekranlarında!

Kuruluş Osman 31. Bölümde Yaşananlar

Sevilen tarihi dizide, Osman Bey babasının verdiği kararı beğenmeyerek, ağabeyinin arkasından gider. Ertuğrul Bey’in Geyhatu’ya elçi olarak Savcı Bey’i göndermesi, Osman Bey’i hayal kırıklığına uğratır. Nikola ve Flatyos, sinsi bir oyunla Göktuğ’u zindanda kapatır.

Ertuğrul Bey’in görevlendirdiği Dündar Bey, obanın ateş altında kalmasını istemez ancak karışışına Nikola ve Flatyos’un, anlaşmadaki “kısasa kısas” maddesini kullanarak ortaya koyduğu sinsi plan ile karşılaşır. Bu hainliğe is Bamsı Bey’in dönüşü dur diyecektir. Bu dönüş Kayı Obası’nda değişikliklere yol açarken; Ertuğrul Bey, Osman Bey’e tavır alacaktır. Savcı Bey’in Geyhatu’yu ikna çabaları devam edecek.

Kuruluş Osman 32. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

ATV’nin ekranlara taşıdığı, sevilen dizi Kuruluş Osman’da, birilerinin Yavlak Arslan’ın planlarına karşı çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Savcı Bey’in Geyhatu’yu ikna çabaları ve Osman Bey’in, Ertuğrul Bey’in tavırları karşısında neler yapacağı merakla beklenenler arasında. Kuruluş Osmanlı bu akşam 20.00’da ATV’de!