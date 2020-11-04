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- 04 Kas 2020 - 14:19

Güvercin Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 4 Kasım Güvercin Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Güvercin dizisi 17. Bölüm tek parça izle, Güvercin dizisi 17. Bölüm fragmanı araştırması yapan kişiler, ekranların yeni dizisi Güvercin hakkında bilgi toplamaya devam ediyor. Güvercin dizisi son bölümü izlemek isteyenler ise; makalemiz üzerinden izleyebiliyor. Güvercin dizisi son bölüm için aşağıdaki videolar ve linklere göz atabilirsiniz.

Elif Duman
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Güvercin Dizisi 17. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Güvercin dizisi 16. Bölümde final yaptı.17. Bölümle ilgili araştırma yapan kişilere üzülerek söylemek istiyoruz ki, Güvercin dizisinin yeni bölümü artık ekranlarda olmayacak...

Star TV’nin ekranlara taşıdığı Güvercin dizisi seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.  Güvercin, her çarşamba saat 20.00’da Star TV’de! Yapımcılığını Pastel Film’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Senaryosunu Halil Özeri’in kaleme aldığı dizinin başrollerinde ise Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse yer alıyor.

Dizide başrollerin yanı sıra; Devrim Saltoğlu, Osman Albayrak, Genco Özak, Toprak Sağlam, Eslem Akar, Berke Üsdiken, Gülen Karaman Yıldır, Dilan Telkök, Gözde Fidan, Erdal Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Dram türüyle izleyici karşısında bulunan dizi, ilgiyle takip ediliyor.

Arkadaşı Ahmet Cibranoğlu’nun cinayetiyle suçlanarak tutuklanan Bedir Kavvi, on beş yıllık ceza evi hayatından sonra; eşi, kızı Zülüf ve oğlu Müslüm ile yaşamına devam etmektedir. Bedir’in ceza evinden çıktığını duyan Cibranoğlu ailesi, karar almaya çalışır. Konağın küçük oğlu Ökkeş intikam almak isterken, babasının ölümüyle ailenin başına geçen Kenan, onu engellemeye çalışır.

Diğer yandan, Bedir’in oğlu Müslüm ve Cibranoğulları’nın kızı Nefise, uzun yıllardır gizli bir aşk yaşamaktadır. Ailelerin bu aşka izin vermeyeceğini düşünerek, kaçarlar. Bu kaçış iki aileyi yine karşı karşıya getirir ve Ökkeş Müslüm’ün peşine düşer. Bedir ve Kenan, olayların kan davasına dönüşmemesi için çabalamaya başlar.

Güvercin 16. Bölümde Neler Yaşandı?

Kenan’ın şartları beğenmemesi ile kendi kurallarını koyması, en çok Kevsa’yı vuracaktır. Kevsa’nın söyledikleri karşısında Zülüf büyük bir sarsıntı yaşar. Celil’in ölümüyle perişan olan Kevsa, Kenan’ın beklenmedik planlarıyla neye uğradığını şaşırır. Böylece hiç istememesine rağmen, teklifi kabul etmek durumunda kalır. Bu teklifi kabul etmesiyle, kendi kendine büyük bir intikam sözü verir. Bu haber, Bedir’i alt üst eder.

Yıllardır üzerine kalan katil sıfatından kurtulmak isteyen Bedir, ailesiyle birlikte yeni kararlar alır. Zülüf, babasının masum olduğunu ispatlamak için, uzun yıllardır sakladığı emaneti Kenan’a verir. Kenan bu hamle ile birlikte, babasının gerçek katilini aramaya koyulur. Kenan’ın bulduğu gizemli mektup, her şeyin yeniden ortaya konmasına sebep olur. Bu mektupla birlikte Kavvi ve Cibranoğulları ailelerin kaderi tamamen değişir. Kenan ve Zülüf, büyük bir imtihanla karşı karşıya kalır.

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04 Kas 2020 - 14:19 - Dizi Fragmanları

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