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- 04 Kas 2020 - 23:11

Başkentte otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şehit Kubilay Mahallesi Özlem Caddesi'nde plakası henüz belirlenemeyen otomobildeki şüpheliler, Y.A. ve S.D'nin bulunduğu 06 S 6380 plakalı otomobilin önünü kesti.

Araçtan inen zanlılar, yanlarındaki pompalı tüfekle Y.A. ve S.D'nin bulunduğu otomobile ateş açıp kaçtı. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.  Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri, dayı yeğen oldukları belirtilen Yasin Efe Ç. ve Hasan C'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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04 Kas 2020 - 23:11 AA Ankara- Asayiş

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