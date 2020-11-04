Başkentte otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şehit Kubilay Mahallesi Özlem Caddesi'nde plakası henüz belirlenemeyen otomobildeki şüpheliler, Y.A. ve S.D'nin bulunduğu 06 S 6380 plakalı otomobilin önünü kesti.
Araçtan inen zanlılar, yanlarındaki pompalı tüfekle Y.A. ve S.D'nin bulunduğu otomobile ateş açıp kaçtı. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri, dayı yeğen oldukları belirtilen Yasin Efe Ç. ve Hasan C'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.