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- 07 Kas 2020 - 10:39

Kim Milyoner Olmak İster 919. Bölüm Canlı İzle! 7 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle!

Kim Milyoner Olmak İster 919. Bölüm canlı izle, Kim Milyoner Olmak İster 7 Kasım tek parça izle! Sorguları son zamanların en çok araştırılan konuları olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sizler için özel olarak hazırladığımız Kim Milyoner Olmak İster canlı izle makalemizle birlikte Kim Milyoner Olmak İster 7 Kasım tarihinde neler olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz.

Elif Duman
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Kim Milyoner Olmak İster 919. Bölüm Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her hafta birbirinden renkli yarışmacıları ile ekrana geliyor. Türkiye'de uzun yıllardır yayın hayatına devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışması ilgi ile takip ediliyor. Sevilen bilgi yarışmasında kimin ne kadar ödül kazanacağı, 1 milyona ulaşan birilerinin olup olmayacağı heyecanla bekleniyor. Dünyanın en sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her hafta cumartesi günleri saat 20.00'da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu ekranların sevilen yüzü Kenan İmirzalıoğlu üstleniyor. Programı popüler hale getiren ilk sunucusu Kenan Işık'ın bitkisal hayata girmesi ile yeni sunucu arayışına giren yapım şirketi Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım gibi isimlerden sonra Kenan İmirzalıoğlu ile anlaştı. Bu sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile ekrana gelecek olan bilgi yarışmasının yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasının Formatı Nedir?

Türkiye'de yayınlanmaya başladığı günden bu yana ilgi ile takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışması dünyada en çok seyredilen ve yarışmacılarına en çok kazandıran yarışma olmaya devam ediyor. ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılan yarışmaya her hafta birçok farklı yarışmacı katılıyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her yarışmacıya toplam 12 tane soru soruluyor. Soruları bildikçe ilerleyen yarışmacılara 4 tane de joker hakkı sunuluyor. 2 tane barajın olduğu yarışmada 12 sorunun tamamını doğru cevaplayan yarışmacılar 1 milyon liranın sahibi olmaya hak kazanıyor. Her yarışmacının 1 milyon lirayı kazanmak için katıldığı yarışmada ilk batajı geçen kişiler 1000 TL ve ikinci barajı geçen kişiler ise 125 bin TL'nin sahibi oluyorlar.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması pandemi sürecinin başlaması ile beraber seyircisiz olarak yayınlanmaya başladı. Stüdyoda seyirci olmadığı için " Seyirciye Sor" joker hakkı yerine başka bir joker getirildi. Bu jokerde yarışmacılar bilemedikleri sorular için yarışmada şimdiye kadar 1 milyonu kazanmış tek isim olan Arda'ya bağlanabiliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışması sevilen formatı, eğlenceli ve sıcak sunumu ile her hafta ekrana gelmeye devam ediyor.

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07 Kas 2020 - 10:39 - Dizi Fragmanları

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Kim Milyoner Olmak İster 919. Bölüm Canlı İzle! 7 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle! mask
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