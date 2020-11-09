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- 09 Kas 2020 - 11:00

Sefirin Kızı Dizisi 27. Bölüm Full İzle Star TV! 9 Kasım Sefirin Kızı 27. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sefirin Kızı 27. Bölüm tek parça HD izle araştırması yapan kullanıcılar, Star TV’nin en güzel dizisi olan Sefirin Kızı ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Ayrıca Sefirin Kızı 27. Bölüm fragmanı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Sefirin Kızı 27. Bölüm izle, makalemizle birlikte Sefirin Kızı son bölüm izle seçeneğini sizlere sunuyor ve diziyi takip etmekten geri kalmamanızı sağlıyoruz. İşte milyonlarca kişinin severek izlediği, birçok hayranı bulunan Sefirin Kızı 27. Bölüm…

Elif Duman
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Sefirin Kızı Dizisi 27. Bölüm Full İzle Star TV! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sefirin Kızı yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Kimi zaman dramatik kimi zaman eğlenceli anlatımı ile izleyiciyi ekran başına çeken Sefirin Kızı dizisi yayınlandığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi her hafta saat 20.00'da Star TV'de izleyicisi ile buluşuyor.

Çarpıcı senaryosu ile dikkat çeken yapım bünyesinde birçok ünlü oyuncuyu barındırıyor. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisi çocuk yaşlarda başlamış ve destan olmuş bir aşkın hikayesini anlatıyor. Sancar ve Nare'nin destan olmuş zorlu aşkının anlatıldığı yapımın yeni bölümleri her hafta heyecanla bekleniyor.

Sefirin Kızı Dizisi 26. Bölümde Neler Yaşandı?

Sefirin Kızı dizisinin 26. bölümü geçen hafta ekrana geldi. Dizinin son bölümündeki dramatik sahneler izleyicinin yüreğini burktu. Sefirin Kızı dizisinin 26. bölümünde Sancar efe ölümlü yüz yüze kaldı.

Dizinin geçen haftaki bölümünde Nare ve kızının gitmesine izin veren Sancar, Kahraman'ı vurur. Kahraman işini hallettikten sonra kendini Akın ile beraber uçurumdan atan Sancar'a ne olacağı büyük merak uyandırdı. Melek annesini de ikna etmiş ve gitmekten vazgeçmişlerdir. Babasına bu güzel haberi vermek için mutluluk içinde konağa gelen Melek, babasını hiçbir yerde bulamaz. Kimsenin haber alamadığı Sancar, Akın ile beraber uçurumun kenarında yatmaktadır. Sancar Efe'nin kendini uçurumdan attığını öğrenen Nare ise şok olur. Sancar'a ne olacağı ise merakla bekleniyor. Yaşarsa katil olacak Sancar'ın hayatta kalma mücadelesi Nare'yi ise derinden etkiliyor.

Sefirin Kızı Dizisi 27. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde yaşanan beklenmedik gelişmeler izleyiciyi hem üzdü hem de yürekleri burktu. Sancar'ın hayat mücadelesi verdiği son bölümde, hayatta kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Sancar'ın Kahraman'ı ve Akın'ı öldürmüş olması ise işleri içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Sefirin Kızı dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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09 Kas 2020 - 11:00 - Dizi Fragmanları

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