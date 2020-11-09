Yasak Elma Dizisi 84. Bölüm Full İzle Fox TV! 9 Kasım Yasak Elma 84. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 84. Bölüm Full İzle Fox TV! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda da heyecan ve entrika dolu bölümleri ile ekrana gelen Yasak Elma dizisi ilgi ile takip ediliyor. FOX TV ekranlarında 3. sezonu ile yayınlanan Yasak Elma dizisi yayınlanan her bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Sevilen dizinin yeni bölümleri her hafta pazartesi günleri saat 20.00'da ekrana geliyor.

Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimler yer alıyor. Sevilen dizi güçlü oyuncu kadrosu ile olduğu gibi hikayesi ile de izleyiciden beğeni topluyor. Sosyete dünyasında yer alan 3 kadının sürekli entrikalar çevirmesini anlatan Yasak Elma dizisi hem eğlenceli hem de duygusal anlatımı ile izleyicinin takdirini kazanamaya devam ediyor. Uzun süredir yayın hayatına devam eden Yasak Elma dizisi bu sezonda ilgi ile izleniyor.

Yasak Elma Dizisi 83. Bölümde Neler Yaşandı?

Yasak Elma dizisinin 83. bölümü geçen hafta ekrana geldi. Yıldız'ın hayatının iyice karıştığı son bölümde Kerim ile olan veda sahnesi ise izleyenleri üzdü.

Yasak Elma dizisinin son bölümünde herkesten intikam almak isteyen Ender ve Halit'in ortaklığı dikkat çekti. Anlaşma yapan ikili hem Şahika'nın hem de Yıldız'ın hayatına ciddi bir darbe vurdu. Şahika'ya onunla evleneceğini söyleyen Halit, elindeki fotoğrafları almaya çalışır. Bu sırada evlilik için hazırlık yapan Şahika ise Halit'in planından habersizdir. Öte yandan her şeyi göze alarak Kerim'e veda eden Yıldız da evlilik hazırlıkları yapmaya başlar. Yıldız herkesle beraber eğlenip, evlenmeye hazırlanırken Ender de yaşanacakları sessiz sakin izlemektedir. Düğün günü geldiğinde ise Halit, hem Şahika'ya hem de Yıldız'a hiç beklemedikleri bir sürpriz yapar.

Yasak Elma Dizisi 84. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yasal Elma dizisinin geçen haftaki bölümünün son sahnesi olay yarattı. Dizinin 83. bölümünde Halit'in Yıldız ve Şahika'yı bırakıp Ender ile evlenmesi büyük olay oldu. Bu hamlenin ardında deliye dönen Yıldız ise ne yapacağını bilemez. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar ise merakla bekleniyor. Yasak Elma 84. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.