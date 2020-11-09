Çukur 4.Sezon 10. Bölüm Full İzle Show TV! 9 Kasım Çukur 4.Sezon 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çukur dizisi 4.sezon 10. Bölümü, yine her bölümü gibi heyecanı zirveye taşıdı. Çukur dizisi 102. Bölüm izle araştırması yapan milyonlarca Çukur Hayranı, bunun yanı sıra Çukur 102. Bölüm fragmanı araştırmalarıyla da, Google’da oldukça büyük hacim oluşturmuş durumda. Sizler için hazırladığımız Çukur 4.sezon 1. Bölüm ile birlikte; söz konusu bölümlere dair tüm detayları eksiksiz bir şekilde izleyebilirsiniz. İşte detaylar…
Çukur 4.Sezon 10. Bölüm Full İzle Show TV! TIKLAYINIZ
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur, 4. sezonu ile ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen dizi yeni sezonda da izleyiciden büyük ilgi görüyor. Çarpıcı hikayesi ile ilgi çeken Çukur sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlardan birisi olmaya devam ediyor. Çukur dizisi her hafta pazartesi günleri saat 20.00'da Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.
Çukur dizisinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Koçak Köstengil, Necip Memili ve Damla Sönmez gibi güçlü isimler yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizi İstanbul'daki Çukur Mahallesi'ne uyuşturucu sokmamak için mücadele eden Koçovalı ailesini ve Çukur Mahallesi'nin direnişini konu alıyor. Mahalleleri için savaşan gençlerin hikayesinin anlatıldığı dizi heyecan dolu aksiyon sahneleri ile seyirciyi ekrana çekmeye devam ediyor. Her hafta yeni olayların geliştiği dizinin yeni bölümleri ise merakla bekleniyor.
Çukur Dizisi 4. Sezon 9. Bölümde Neler Yaşandı?
Çukur dizisi 4. sezonun 9. bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. 101. bölümde Yamaç'ın başına gelen olaylar durulmak bilmiyor. Vartolu'nun gidişinin de ekrana damga vurduğu dizide heyecan yine zirveye tırmandı.
Çukur dizisinin 101. bölümünde Yamaç bir kez daha Çağatay ile karşı karşıya gelir. Ondan kurtulmak isteyen Yamaç bir yandan da abisi Cumali'nin öfkesini yatıştırmak ister. Yamaç Çağatay ile ilgili akıl almaz bir plan yaparken, Koçovalı ailesinde ise işler giderek karışır. Karaca'nın Azer'in ölümü ile ilgili söylediklerinden sonra Koçovalı ailesinde gerilen ipler kardeş kavgasının başlamasına da neden olur. Cumali hem evde hem de mahallede yaşananlar karşısında ne yapacağını bilemez ve kritik bir kararın eşiğine gelir. Bu sırada Selim ise Çukur'a liderlik etmeye karar vermiştir. Yamaç güzel bir haber alır. Ancak daha habere sevinemeden büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.
Çukur Dizisi 4. Sezon 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Çukur dizisi geçen hafta yayınlanan bölümü ile heyecanı yine zirveye taşıdı. Dizinin yeni bölümünde Vartolu'nun dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Cumali'nin de her geçen gün daha öfkeli birine dönüştüğü dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Çukur dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Show TV ekranlarında yayınlanacak.
09 Kas 2020 - 11:29 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.