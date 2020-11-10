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- 10 Kas 2020 - 09:48

Zuhal Topal'la Sofrada 472. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım 2020 Puan Durumu...

Ekranların sevilen yarışmacısı Zuhal Topal’la Sofarada bu hafta yine farklı bir ilde! 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal’la Sofrada 472. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal’la Sofrada son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Elif Duman
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Zuhal Topal'la Sofrada 472. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının sevilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada rekabet ve eğlence dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Her hafta birbirinden renkli yarışmacıların katıldığı Zuhal Topal'la Sofrada programı izletici tarafından ilgi ile takip ediliyor. Neşeli bölümleri ile yayınlanan program hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV'de ekrana geliyor.

Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumu ile yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar yarışıyor. Her hafta 5 farklı gelin ve kaynananın büyük ödül için mücadele ettiği programda rekabet asla son bulmuyor. Gelinlerin hazırladıkları menüyü en güzel şekilde sunmaya çalıştığı Zuhal Topal'la Sofrada programında kaynanalar ise puanlama yapıyor. Kendi gelinlerini birinci yapmaya çalışan kaynanalar ile beraber Zuhal Topal'la yarışmacılara puan veriyor. Haftanın her günü farklı bir gelinin menüsünü sunduğu programda en yüksek puanı alan yarışmacı ise 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 9 Kasım Yarışmacısı Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması dünkü bölümü ile yeni haftaya başladı. Programın 9 kasımda yayınlanan bölümünde yeni haftanın yarışmacıları tanıtıldı ve haftanın ilk gelininin performansı ekrana geldi.

Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki yarışmacıları ise Ayşe Pişkin, Hacer Dilimaç, Sevilay Uğur, Berivan Ateş ve Efsane Ağabeyova olacak. Her gün bu isimlerden birinin performansını izleyeceğimiz Zuhal Topal'la Sofrada programında heyecan dolu yeni hafta izleyiciyi bekliyor. Zuhal Topal'la Sofrada programının 9 kasım bölümünde haftanın ilk yarışmacısı Ayşe Pişkin, Urfa yöresinin yemekleri ile izleyici karşısına çıktı.

Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım Yarışmacısı Puan Durumu Belli Mi?

Zuhal Topal'la Sofrada programının dün yayınlanan bölümünde yeni haftanın yarışmacıları tanıtıldı. Programın 10 kasım yarışmacısı olan Hacer Dilmaç'ın puanı ise merak ediliyor. 10 kasım puan durumu ise henüz açıklanmadı. Program yayınlandıktan sonra Hacer Dilmaç'ın kaç puan aldığını haberimizden öğrenebilirsiniz. Zuhal Topal'la Sofrada bugün saat 16.00'da FOX'ta.

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10 Kas 2020 - 09:48 - Dizi Fragmanları

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Zuhal Topal'la Sofrada 472. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım 2020 Puan Durumu... mask
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