Gelinim Mutfakta 572. Bölüm Canlı İzle! 10 Kasım Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta 572. Bölüm Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Gelinim Mutfakta yarışması 3. sezonu ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Kana D ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta rekabet ve heyecan dolu bölümler ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Eğlenceli dakikaların yaşandığı Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün saat 13.15'te ekrana geliyor.

Onur Büyüktopçu'nun başarılı sunumu ile yayınlanan Gelinim Mutfakta programında gelinler ve kaynanalar takım olarak yarışıyorlar. Her hafta bir gelin ve kaynananın elendiği programda rekabet her bölüm daha da yükselerek devam ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği yemek yarışmasında kaynanalar ise puan veriyor. Gelinler günün yemeğini en lezzetli şekilde hazırlamaya çalışırken, kaynanalar kendi gelinlerinin tabağını bilmeden puanlama yapıyor. Heyecanın giderek yükseldiği programda günün birincisi olan gelin çeyrek altının sahibi olurken, hafta boyunca en çok puanı toplayarak haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Gelinim Mutfakta 9 Kasım Günün Birincisi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta yarışması yeni haftaya dün yayınlanan bölümü ile yeni haftaya başladı. Programın 6 Kasım bölümünde elenen Ezgi'nin yerine yeni gelen yarışmacı ise Esra oldu. Programın 9-13 Kasım haftasında performanslarını sergileyecek olan diğer yarışmacılar ise Aysun, İlayda ve Gizem olacak. Haftanın birincisi olacak gelin şimdiden merak edilmeye başlandı.

Gelinim Mutfakta yarışmasının dün yayınlanan bölümünde çeyrek altını kazanan kişi Esra oldu. Yeni yarışmacı Esra'nın ilk günden en yüksek puanı alması ise izleyenleri şaşırttı. Gelinim Mutfakta yarışmasının 9 Kasım günü birincisi 23 puan alan Esra olurken 7 puan alan Gizem ise günü son sırada tamamladı.

Gelinim Mutfakta 10 Kasım Günün Birincisi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasının dünkü bölümünden sonra bugün birinci olacak isim merak edilmeye başlandı. Yeni yarışmacı Esra'nın iddialı girişinin diğer yarışmacıları nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmasının 10 Kasım bölümü yayınlandıktan sonra puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.