MasterChef Tek Parça 10 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Kaptanlık Düellosunu Kim Kazandı 9 Kasım?

MasterChef Tek Parça 10 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! TIKLAYINIZ

Dünyanın en zorlu yemek yarışması MasterChef mücadele dolu yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. TV8 ekranlarının reyting rekortmeni MasterChef Türkiye programında her hafta kıyasıya mücadele ediliyor. Türkiye'nin en iyi şefi olmak için mücadele eden yarışmacıların heyecan dolu anları izleyiciyi ekrana çekmeye devam ediyor. MasterChef Türkiye yeni bölümleri ile pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'da ekrana geliyor.

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu oturuyor. Deneyimli şefler yarışmacılardan zorlu lezzetleri en iyi sunumlarla ortaya çıkarmalarını istiyor. En yaratıcı yemeklerin yapılmasının beklendiği MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacılar kimi zaman takım halinde kimi zamansa bireysel olarak ter döküyorlar. MasterChef Türkiye programında heyecan dolu geçen her haftanın sonunda 1 isim programa veda ediyor. Yarışmacı sayısının günden güne azaldığı programda rekabet ise her geçen gün artıyor.

MasterChef Türkiye 9 Kasım Pazartesi Neler Oldu?

MasterChef Türkiye yarışması dün yayınlanan 9 kasım bölümü ile yeni haftaya başladı. Pazar günü Furkan'ın elenmesinden sonra 9 kasım bölümünde kaptanlık yarışı yapıldı. Seçilen kaptanların düellosunun da ekrana geldiği 9 kasım bölümünde heyecan yine zirveye çıktı.

MasterChef Türkiye'nin dün yayınlanan bölümünde kaptanlık mücadelesi verildi. Farklı yörelere ait çiğköftelerin hazırlandığı kaptanlık oyununda en lezzetli tabağı hazırlayan Esra, mavi takımın kaptanı oldu. Mavi takıma kaptan olan Esra, kırmızı takım kaptanı olarak ise Emir'i seçti. Esra ve Emir takımlarını kurduktan sonra da kaptanlık düellosu yapıldı. Şefler kaptanlık düellosu için Esra ve Emir'den künefe yapmalarını istedi. Künefelerin tadımı ile avantajı kazanan isim Emir oldu.

MasterChef 10 Kasım Tanıtım Filmi Yayınlandı Mı?

MasterChef Türkiye yarışmasının dünkü bölümünden sonra yaşanacaklar merakla bekleniyor. Programın bugünkü bölümünde ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. İlk iki eleme adayının belli olacağı bölüm merak ediliyor. MasterChef Türkiye heyecanla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.