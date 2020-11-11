Kuruluş Osman Dizisi 33. Bölüm Full İzle! 11 Kasım Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kuruluş Osman Dizisi 33. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda da tüm hızı ile ekrana gelmeye devam eden Kuruluş Osman dizisi izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitliyor. Kuruluş Osman dizisi her hafta çarşamba günleri saat 20.00’da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Bilindiği üzere Kuruluş Osman dizisi geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devam olarak çekiliyor. Tarihi bir döneme ışık tutan Kuruluş Osman dizisinin başrolünü ise Burak Özçivit oynuyor. Dizinin kadrosunda Burak Özçivit ile beraber Nurettin Sönmez, Tamer Yiğit, Özge Törer ve Didem Balçın gibi isimler de rol alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda bu sezon Cüneyt Arkın’ın da katılması ile dikkatleri bir kere daha üzerine çeken Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Kuruluş Osman Dizisi 32. Bölümde Neler Yaşandı?

Kuruluş Osman dizisinin 32. Bölümü geçen hafta ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde macera ve aksiyon dolu sahneler ekrana geldi. Osman Bey’in birçok kahramanlığa imza attığı 32. Bölüm soluksuz izlendi.

Kuruluş Osman dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde Osman Bey Flatyos’un kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarır. Bamsı Bey’in yardımı ile tuzaktan çıkan Osman Bey’in abisi Savcı Bey’I kurtarması gerekmektedir. Osman Bey Yavlak ve Mönke ile beraber Savcı Bey’i kurtarmak için düğmeye basar. Osman Bey’e yardım eden Bamsı ise Kayı Obası’na geri döner.

Göktu’un zincandan kaçmasına karşılık vermek isteyen Nikola ve Flaytyos, Gündüz Bey’e saldırı düzenler. Tüm bunlar olurken Osman Bey’in obada olmayışını fırsat bilen Geyhatu Kayı Obası’na baskın yapar. Onu durdurabilecek tek kişi olan Osman Bey beklenmedik bir anda çıkagelir.

Kuruluş Osman Dizisi 33.Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuruluş Osman dizisinin heyecanlı biten 32. Bölümünden sonra neler yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Osman Bey’in Kayı Obası için vereceği mücadeleyi merak eden izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı bile. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV’de.