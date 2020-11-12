Zuhal Topal'la Sofrada 474. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Kasım 2020 Puan Durumu...

Zuhal Topal'la Sofrada 474. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada 3. Sezonuna da başarılı şekilde devam ediyor. Gelin ve kaynanaların yarıştığı eğlenceli programda rekabet asla son bulmuyor. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden gelinlerin ekrana geldiği program hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Zuhal Topal’ın renkli sunumu ile ekrana gelen Zuhal Topal’la Sofrada programında her hafta 5 farklı gelin ve kaynana yarışmaya katılıyor. Gelinlerin kendi hazırladıkları menüyü hazırlayarak yüksek puanlar almaya çalıştıkları programda kaynanalar ise gelinlerin menülerini puanlıyor. Yarışmada mutfak hünerlerini sergileyen gelinler kısıtlı zaman içinde menülerini en lezzetli ve sunumlarını en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Kaynanaların kendi gelinlerini birinci yapmaya çalıştığı programda Zuhal Topal da puanlama yapıyor. Haftanın her günü farklı gelinin mutfağa girdiği programda en yüksek puanı alan gelin 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 11 Kasım Yarışmacısı Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal’la Sofrada programının dün yayınlanan bölümü ile programın ilk üç günü geride kaldı. Sevilen programın bu haftaki iddialı yarışmacılarından hangisinin birinci olacağı ise merak ediliyor. Programın 11 Kasım günü yayınlanan bölümünde Sevilay Uğur performansını gösterdi.

Zuhal Topal’la Sofrada programının 11 Kasım yarışmacısı Sevilay Uğur zengin menüsü ile birinci olabilmek için elinden geleni yaptı. Ayran çorbasından çiğ köfteye, lahana dolmasından patlıcan salatasına birçok yemek hazırlayan Sevilay Uğur, kaynanalardan ve Zuhal Topal’dan toplamda 24 puan alabildi. Kendisinden önce yarışan Ayşe Pişkin’i geçemeyen Sevilay Uğur birinci olma şansını kaybetti.

Zuhal Topal’la Sofrada 12 Kasım Yarışmacısının Puan Durumu Belli Mi?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında haftanın finaline yaklaşılan 12 Kasım programı merak ediliyor. Sevilen programın 12 Kasım yarışmacısı Berivan Ateş’in puan durumu ise henüz belli değil. Zuhal Topal’la Sofrada 12 Kasım puanları açıklandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz.