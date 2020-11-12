Gelinim Mutfakta 574. Bölüm Canlı İzle! 12 Kasım Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta 574. Bölüm Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarında 3. sezonu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızı ile devam ediyor. Rekabet dolu bölümleri ile ekrana gelen program ilgi ile takip ediliyor. Gelin ve kaynanaların yarıştığı Gelinim Mutfakta yarışması yayınlandığı günden beri seyirciden beğeni toplamayı başarıyor. Program hafta içi her gün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Onur Büyüktopçu’nun başarılı sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler ve kaynanalar takım olarak yarışıyor. Gelinlerin mutfaktaki marifetlerini sergilediği yarışmada kaynanalar ise puan veriyor. Gelinler günün yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışırken kaynanalar ise verdikleri puanlarla kendi gelinlerini birinci yapmaya çalışıyor. Gelinim Mutfakta programında günün birincisi olan gelin çeyrek altın kazanırken haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Günün ve haftanın birincisi olup ödülleri toplamak için kıyasıya rekabet eden yarışmacıların rekabet ve eğlence dolu anları seyirciyi ekrana çekmeye devam ediyor.

Gelinim Mutfakta 11 Kasım Günün Birincisi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta programının 9-13 Kasım haftası heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. 13 Kasım haftanın birincisi olacak ismin merakla beklendiği programda dün yayınlanan bölüm ile haftanın finaline bir adım daha yaklaşıldı. 11 Kasım programı ile Gelinim Mutfakta yarışmasının ilk 3 günü geride kaldı.

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta Gizem, Esra, Aysun ve İlayda performanslarını gösteriyor. Yarışmaya uzun zamandır devam eden İlayda yüksek performansı ile dikkat çekiyor. 11 Kasım günü de 20 puan alarak günün birincisi olan İlayda’nın haftanın birincisi olması bekleniyor. İlayda’nın çeyrek altını kazandığı 11 Kasım bölümünde Esra ve Aysun 18 puan alarak ikinciliği paylaştı. Yarışmaya bu hafta katılan Gizem ise 5 puan alarak günü son sırada tamamladı.

Gelinim Mutfakta 12 Kasım Günün Birincisi Belli Oldu Mu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finaline çok yaklaşıldı. Yarın final bölümü ile ekrana gelecek programın 12 Kasım puan durumu ise henüz belli değil. 12 Kasım puanları açılandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz.