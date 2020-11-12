Bir Zamanlar Çukurova 72. Bölüm Full İzle! 12 Kasım Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova 72. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. İkinci sezonu ile yayın hayatına devam eden dizide yaşanan gelişmeler merakla bekleniyor. Konusu ile dikkat çeken dizi yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yeni sezonda da heyecanın devam ettiği Bir Zamanlar Çukurova her hafta Perşembe günleri saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Atınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin gibi başarılı isimler yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin senaryosu da seviliyor. Züleyha ve Yılmaz’ın köklü bir ailenin oyunları ile çıkmaza giren aşklarının anlatıldığı dizi ele aldığı konular ile izleyiciden takdir toplamaya devam ediyor. Aile ve aşk konularının işlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 71. Bölümde Neler Oldu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan son bölümünde heyecan zirveye yükseldi Behice ve Hünkar yüzleşmesinin şaşırtan sonucu tüm Çukurova’yı yasa boğdu. Dizinin dramatik geçen son bölümünden sonra yaşanacaklar ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin geçen hafta yayınlanan 71. Bölümünde Hünkar’ın ölmesi gündeme bomba gibi düştü. Behice ve Hünkar’ın yılların hesaplaşmasını gerçekleştirmek için bir araya gelmesi Hünkar’ın ölümü ile sonuçlanır. Hünkar ve Behice boğuşma yaşarken Adnan’ın eski konağa kaçması Yılmaz ve Züleyha’yı birkez daha yan yana getirir. Hünkar’ı öldüren Behice hiçbir şey olmamış gibi kulübe gider ve Adnan’ın babasının kim olduğu hakkında konuşmaya başlar. Bu konuşmayı duyan Demir Behice’ye haddini bildirdikten sonra sinirle şirkete döner. Şirketten eve gidecek Demir ise başına geleceklerden habersizdir. Demir’in de konağa gelmesi ile Hünkar’ın öldüğü ortaya çıkar.

Bir Zamanalar Çukurova Dizisi 72. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde Hünkar’ın ölmesi büyük yankı uyandırdı. Hünkar’ı Behice’nin öldürdüğünün ortaya çıkıp çıkmayacağı ise merak ediliyor. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV’de.