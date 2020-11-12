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- 12 Kas 2020 - 11:13

Mucize Doktor Dizisi 37. Bölüm Full İzle! 12 Kasım Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Elif Duman
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Mucize Doktor Dizisi 37. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının en iddialı yapımları arasında yer alan Mucize Doktor dizisi ikinci sezonu ile de başarılı şekilde ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen dizi yayınlandığı ilk günden beri ilgi ile takip ediliyor. Türkiye’de yapılan en iyi uyarlamalar arasında gösterilen Mucize Doktor dizisi hikayesi ile de izleyiciyi ekrana çekmeye devam ediyor. Mucize Doktor dizisi her hafta perşembe günleri saat 20.0’da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

Başrolünü Taner Ölmez’in oynadığı Mucize Doktor dizisinin kadrosunda Reha Özcan, Onur Tuna, Sinem Ünsal gibi oyuncular da yer alıyor. Oyuncu kadrosu ile sevilen dizi Savant sendromu olan Ali Vefa’nın doktor olmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Sabant sendromu olan Ali Vefa’nın diğer insanlardan farklı duyarlılıkları olması onun doktor olmasını da insan ilişkilerini de daha zor hale getiriyor. Ancak hocası Adil’in de desteği ile Ali Vefa karşısına çıkan tüm problemlerle mücadele etmeye çalışıyor. Ali Vefa’nın kimi zaman eğlenceli kimi zaman dramatik hikayesi izleyenleri derinden etkiliyor.

Mucize Doktor Dizisi 36. Bölümde Neler Yaşandı?

Mucize Doktor dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen dizinin 36. Bölümü geçen hafta yayınlandı. Dizinin son bölümünde Ali Vefa, mucizelerin olup olmadığını sorgulamaya başlar.

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde Nazlı, Ali ve babası arasında sıkışıp kalmıştır. Nazlı bu ikili arasında ne yapacağını bilemezken hastaneye gelen vaka ortalığı karıştırır. Bir adamdan şiddet gören kadının başka bir adam tarafından kurtarıldığını öğrenen doktorlar bu kahramanlık hikayesini sorgulamaya başlar. Ali Vefa bir yandan Nazlı’yı düşünürken diğer taraftan da bu kadının hikayesini düşünmeye başlar. Bu sırada acile gelen bir hamile vakası ile ise işler tamamen karışır. Hamile kadının ameliyata alınması gerekmektedir. Bu ameliyat ise Ali Vefa’yı derinden sarsar.

Mucize Doktor Dizisi 37. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Mucize Doktor dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünden sonra yaşanacaklar merak ediliyor. Sevilen dizinin 37. Bölüm tanıtımlarının yayınlandığı yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV’de.

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12 Kas 2020 - 11:13 - Dizi Fragmanları

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