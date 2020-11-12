Alev Alev Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 12 Kasım Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Alev Alev Dizisi 2. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarında geçen hafta yayınlanmaya başlayan Alev Alev dizisi izleyiciden büyük ilgi gördü. Uzun zamandır tanıtım filmleri yayınlanan dizi ilk bölümü ile takdir toplamayı başardı. 5 Kasım perşembe günü ilk bölümü ile ekrana gelen dizide yaşanacaklar merak konusu olmaya başladı. Geçen hafta yayın hayatına başlayan Alev Alev dizisi her hafta perşembe günleri saat 20.00’da yeni bölümleri ile ekrana gelecek.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Alev Alev dizisinin başrollerini Demet Evgar, Dilan Deniz Çiçek ve Hazar Ergüçlü oynuyor. Ünlü oyuncularla dolu kadrosu ile dikkat çeken Alev Alev dizisi beklenmedik şekilde hayatları ortaklaşan 3 kadının hikayesini anlatıyor. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ilgi çeken Alev Alev dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Alev Alev Dizisi 1. Bölümde Neler Yaşandı?

Geçen hafta yayın hayatına başlayan Alev Alev dizisinin ilk bölümünde yaşananlar sosyal medyada konuşulmaya başlandı bile. İlk bölümü ile ses getiren dizide neler olduğu ve yeni bölümde yaşanacaklar merak ediliyor.

Alev Alev dizisinin ilk bölümünde farklı hayatları olan Cemre, Rüya ve Çiçek’in yollarının kesişmesini izledik. Dizinin ilk bölümünde Cemre kocasından fiziksel ve psikolojik şiddet gören bir kadındır. Herkes tarafından akıl sağlığının yerinde olmadığına inandırılan Cemre’nin tek istediği küçük kızını da alıp gitmektir. Cemre kocasının şiddetinden kurtulmaya çalışırken Rüya ise kusursuz hayatında hiçbir şeyin farkında olmadan yaşamaktadır. Hiçbir acı yaşamayan Rüya hayatın gerçekleri ile karşı karşıya gelmemiştir. Çiçek ise evlilik hayalleri ile yaşayan fedakar bir kızdır. Tek istediği evlenip mutlu bir yuva kurmak isteyen Çiçek başına geleceklerden habersizdir. Bu üç kadın farklı amaçlarla gittikleri davette çıkan yangında bambaşka olaylara sürüklenir.

Alev Alev Dizisi 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Alev Alev dizisinin ilk bölümünden sonra merakla beklenen 2. Bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin 2. Bölüm fragmanında Çelebi’nin Cemre’nin yaşadığını düşünmesi gerginlik yarattı. Rüya Çiçek’in ölümünün hesabını soracağı 2. Bölüm bu akşam saat 20.00’da Show TV’de.