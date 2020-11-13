Zuhal Topal'la Sofrada 475. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 13 Kasım 2020 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 475. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının ilgi ile takip edilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada rekabet dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. İkindi kuşağında yayınlanan program renkli yarışmacıları ve lezzetli tarifleri ile yoğun ilgi görüyor. Üçüncü sezonu ile yayın hayatına devam eden Zuhal Topal’la Sofrada hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Zuhal Topal’ın renkli sunumu ile ekrana gelen yemek yarışmasına her hafta 5 farklı gelin ve kaynana katılıyor. Gelinlerin mutfaktaki performanslarını sergiledikleri programda kaynanalar ise puan veriyor. Programın hırslı yarışmacıları büyük ödülün sahibi olmak için kısıtlı sürede menülerini en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Kaynanalar ise yemeklerin lezzetini ve sunumunu değerlendirerek puanlama yapıyor. Zuhal Topal’ın da puan verdiği yarışmada en yüksek puanı alan gelin haftanın birincisi oluyor. Haftanın birincisi olan yarışmacı 15 bin liralık büyük ödülün de sahibi oluyor. Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında haftanın finali ise merakla bekleniyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 12 Kasım Yarışmacısı Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal’la Sofrada programının dün yayınlanan bölümü ile heyecan zirveye çıktı. Haftanın finalinden önceki son bölümde heyecanlı dakikalar ekrana geldi. 12 Kasım yarışmacısı Berivan Ateş’in zengin menüsü ile hünerlerini sergilediği bölüm ile haftanın finaline gelindi.

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının 12 Kasım yarışmacısı Berivan Ateş domates çorbası, çökertme kebabı, mor lahana salatası ve bal kabağı pastası gibi yemeklerin olduğu zengin menüsünü hazırlamak için mutfağa girdi. Günün sonunda kaynanalardan ve Zuhal Topal’dan toplam 23 puan alabilen Berivan Ateş, haftanın ilk yarışmacısı Ayşe Pişkin’in puanını geçemedi. Birinci olma şandı kalmayan Berivan Ateş’ten sonra ise Efsane Ağabeyova yarışacak.

Zuhal Topal’la Sofrada 13 Kasım Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının bugünkü bölümü ile haftanın finali yapılacak. Efsane Ağabeyova’nın hünerlerini sergileyeceği 13 kasım bölümünde haftanın birincisinin kim olacağı ise henüz belli değil. Zuhal Topal’la Sofrada bugün saat 16.00’da FOX TV’de yayınlanacak. Sonrasında haftanın birincisi olan ismi haberimizden öğrenebilirsiniz.