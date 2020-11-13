Çocukluk Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 13 Kasım Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çocukluk Dizisi 6. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Çocukluk dizisi yepyeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. İlk bölümünden itibaren beğeni toplamayı başaran dizi ilgi ile takip ediliyor. Çocukluk dizisi kimi zaman eğlenceli kimi zaman dramatik anlatımı ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizi her hafta cuma günleri yeni bölümü ile ekrana geliyor. Saat 20.00'da yayınlanan dizi FOX TV’de ekrana geliyor.

Çocukluk dizisinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız oynuyor. Sevilen oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi Ali Kağan Umut Evi’nde kalan kimsesiz çocukların hayatlarını anlatıyor. Kimsenin evlat edinmek istemediği Mavi ile yurt müdürü Mahir’in farklı ilişkilerinin de ekrana taşındığı dizi hikayesi ile yoğun ilgi topluyor. Sevilen dizinin yeni bölümleri ve yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Çocukluk Dizisi 5. Bölümde Neler Yaşandı?

Çocukluk dizisi geçen hafta 5. Bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümünde dramatik olayları ekrana taşıyan dizide Mahir ve Ayşegül yakınlaşması ise dikkat çekti. Mavi’nin yeni planlarla işleri yoluna koymaya çalıştığı bölümde heyecan giderek arttı.

Çocukluk dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Mahir yıllar sonra ilk kez Gülay ile karşı karşıya gelir. Eski karısı ile yıllar sonra karşılaşan Mahir duygusal anlar yaşar. Çocuklarını kaybettiklerinden beri birbirlerini görmeyen Gülay ve Mahir, bu yüzleşme ile eskiye dönerler. Bu karşılaşmadan çok etkilenen Mahir kendinin işe verir. Dodo’ya aile bulmak için çalışmalara başlayan Mahir ve Ayşegül ise bağ kurmaya başlarlar.

Mahir’in bir derdi olduğunu anlayan Ayşegül onun kendisine açılmasını ister. Ancak bu düşündüğü kadar kolay değildir. Mavi ise Mahir’in Gülay ile olan yakınlığını çözmek ister. Mavi’ye yardım etmek isteyen Nene Gülay’ın yanında işe girer. Mavi bir taraftan bu sorunu çözmek isterken diğer yandan ise anne hasreti çeken Zeynep’i düşünmeye başlar. Zeynep kendini iyi hissetsin diye planlar yapan Mavi, olacaklardan habersizdir.

Çocukluk Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çocukluk dizisinin son bölümünden sonra Ayşegül ve Mahir’in arasında neler olacağı merak ediliyor. Mavi’nin de gerçekleri öğreneceği 6. Bölüm bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında.