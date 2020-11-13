Payitaht Abdülhamid 125. Bölüm Full İzle! 13 Kasım Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Payitaht Abdülhamid 125. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarında uzun zamandır yayın hayatına devam eden Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Tarihsel bir döneme ışık tutan dizi ilgi ile takip ediliyor. İlk bölümünde itibaren olumlu tepkiler alan Payitaht Abdülhamid dizisi her hafta cuma günleri saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

TRT1 ekranlarının en sevilen yapımları arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Özlem Conker, Suavi Eren, Hakan Yufkacıgil ve Güven Kıraç gibi isimler yer alıyor. Ünlü oyuncuların rol aldığı dizi Abdülhamid’in saltanatının 20. Yılında verdiği mücadeleleri anlatıyor. Dışarıda Avrupa ve içeride Jön Türkler ile verilen mücadelenin anlatıldığı dizi ilgi ile takip ediliyor. Dönem dizisi olan Payitaht Abdülhamid kostümleri ve dizideki karakterler ile de ilgi çekmeye devam ediyor. Sevilen dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Payitaht Abdülhamid 124. Bölümde Neler Yaşandı?

Payitaht Abdülhamid dizisi geçen hafta 124. Bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Abdülhamid planı ile hanini bulmaya çalışırken, Eşref Aziz de Leon’un planlarını engellemek ister.

Dizinin geçen hafta yayınlanan 124. Bölümünde Sultan Abdülhamid mason toplantılarına giden haini bulmaya çalışır. Tüm deliler Ahmet Paşa’yı gösterse de Abdülhamid emin olmak için planını sürdürür. Mason toplantısına izin veren Sultan, baskın emri verir. Abdülhamid bu baskın ile Ahmet Paşa’yı suçüstü yakalamayı hedefler. Bu sırada Eşref Aziz, amele cemiyetini kimin ele geçirmek istediğini araştırır. Yaptığı araştırmalarda Leon’un izine rastlayan Eşref Aziz ona engel olmayı başarır. Fatma ise kardeşi Aliye’nin gerçekleri ortaya çıkarmasına engel olmaya çalışır. Bu sırada Bidar Sultan’a yakalanır. Bidar Sultan Fatma’nın hain olduğundan emindir ve delil aramaya başlar. Stefon’un Fatma’ya verdiği raporları gören Bidar Sultan delillerini de bulur. Fatma’nın hain olduğu ortaya çıkınca Stefon ona Abdülhamd’e karşı kurdukları birliğe katılmayı teklif eder.

Payitaht Abdülhamid 125. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Payitaht Abdülhamid dizisinin 124. Bölümünden sonra Fatma’nın vereceği karar merak edildi. Yeni gelişmelerin ve hainlerin ortaya çıkacağı 125. Bölüm bu akşam saat 20.00’da TRT1’de.