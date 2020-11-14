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- 14 Kas 2020 - 09:30

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. Bölüm Full İzle! 14 Kasım Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Elif Duman
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı yeni bölümleri ile yayın hayatına devam ediyor. Üçüncü sezonu ile izleyici karşısına çıkan yapımda heyecan ve macera artarak devam ediyor. Sevilen yapım bu sezonda Show TV’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Kuzey Yıldızı yeni bölümleri ile her hafta cumartesi günleri saat 20.00’da Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Show TV’nin sevilen yapımı Kuzey Yıldızı dizisinin başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci oynuyor. İkilinin Kuzey ve Yıldız karakterlerini canlandırdığı yapımda 20 yıldır engeli aşamayan bir aşkın hikayesi anlatılıyor. Karadenizde geçen hikayede Kuzey ve Yıldız’ın aşkı kimi zaman dramatik kimi zamansa eğlence bir anlatım ile ekrana geliyor. Sevilen dizinin yeni bölümleri ise merakla bekleniyor.

Kuzey Yıldızı 38. Bölümde Neler Yaşandı?

Kuzey Yıldızı dizisinin 38. bölümü geçen hafta ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde yine macera dolu anlar yaşandı. Gerçeklerin de ortaya çıktığı 38. bölümde Kuzey ve Yıldız’ın kavuşmasına ise çok az kaldı.

Kuzey Yıldızı dizisinin 38. bölümünde Yıldız öğrendiği gerçekler karşısında şok olur. Bulut’un yaptıklarına inanamayan Yıldız büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bu yaşananlardan sonra Bulut hayatından tamamen çıkacaktır. Bir engeli daha geride bırakan Yıldız ve Kuzey artık kavuşmak ister. Aşıklar bir araya gelmek için hazırlık yapmaya başlarlar. 20 yıl sonra yeniden kavuşacak olan Yıldız ve Kuzey artık karşılarında hiçbir engel kalmadığını düşünmeye başlar. Ancak bu çok uzun sürmez. Kuzey ve Yıldız aşkının en eski düşmanı olan Yaşar iş başındadır. Yaşar’ın izin vermediği bu beraberlikle mücadele etmesi gereken ikili ise çok yorulmuştur. Kuzey kendi yöntemleri ile Yaşar engelinin aşmaya çalışır.

Kuzey Yıldızı 39. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuzey Yıldızı ilk aşk dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünden sonra aşıkların kavuşup kavuşamayacağı merak ediliyor. Yıllardır aşkları için savaşan ikili bir araya gelecek midir? Sevilen dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında olacak.

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14 Kas 2020 - 09:30 - Dizi Fragmanları

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