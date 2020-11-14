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- 14 Kas 2020 - 10:24

Zümrüdüanka 19. Bölüm Full İzle! 14 Kasım Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Pastel Film imzalı olan Zümrüdüanka dizisini izlemek istiyorsanız Zümrüdüanka 19. Bölüm izle seçeneğine tıklamanız sizlere reklamsız bir dizi keyfi için yeterli olacaktır. Alp Navruz sevenlerinin merakla beklediği Zümrüdüanka son bölüm izlemek istiyorsanız ve Zümrüdüanka fragmanına ulaşmak istiyorsanız tıklamanız yeterli olacaktır. İyi seyirler dileriz…

Elif Duman
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Zümrüdüanka 19. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının en iddialı yapımlarından Zümrüdüanka heyecan dolu bölümleri ile yayın hayatına devam ediyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana izleyicinin beğenisini toplayan Zümrüdüanka dizisi bu sezonda başarılı şekilde ekrana geliyor. Reyting oranları ile de güzleri güldüren dizide her hafta yaşanacaklar merakla bekleniyor. Zümrüdüanka dizisi yeni bölümleri ile her hafta cumartesi günleri saat 20.00’da ekrana geliyor.

FOX TV’nin sevilen dizisi Zümrüdüanka’nın başrollerinde Ceren Yılmaz, Alp Navruz ve İsmail Hacıoğlu gibi isimler yer alıyor. Oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan dizi farklı senaryosu ile de izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizide zengin bir ailenin veliahtı Serhat ile kendi başına ayakta kalmak için mücadele veren Zümrüt’ün aşkı konu alınıyor. Herkesin karşısında durduğu bu aşk için mücadele veren ikilinin başına gelen beklenmedik olayların ekrana taşındığı dizi yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Zümrüdüanka 18. Bölümde Neler Oldu?

Zümrüdüanka dizisinin son bölümü geçen hafta cumartesi günü ekrana geldi. Aşk dolu anların yaşandığı bölümde yine beklenmedik gelişmeler yaşandı ve intikam oyunları kurulmaya başlandı.

Zümrüdüanka dizisinin geçen hafta yayınlanan 18. bölümünde yaşadıkları şeylerden çok sıkılan Serhat ve Zümrüt sonunda evlenmeye karar verir. Bu kararın duyulması ile işler karışmaya başlar. Azimet hiç hoşuna gitmeyen bu evlilik kararı ile ilgili Serhat’ın üstüne gider. Ancak Serhat kararlıdır. Azimet ve Serhat arasında ipler kopma noktasına gelir. Zümrüt ve Serhat tüm karşı çıkmalara rağmen gidip evlenir. Bu evliliği duyan Abbas ise Meliha üzerine kurduğu planı hızlandırır. Meliha başına gelenleri herkesten saklamaya çalışmaktadır. Ancak Serhat ve Zümrüt bunu öğrenirler. Serhat hesap sormak için Abbas’ın peşine düşer. Serhat’tan saklanmaya çalışan Abbas ise hiç olmayacak birine sığınır. Tüm bunlar olurken Suhandan ise Hamit’in çocuğuna kendini kabul ettirmeye çalışmaktadır. Ancak bu düşündüğü kadar kolay olmaz.

Zümrüdüanka 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Zümrüdüanka dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Meliha’nın durumunun ne olacağının ortaya çıkacağı 19. bölüm bu akşam saat 20.00’da FOX’ta.

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14 Kas 2020 - 10:24 - Dizi Fragmanları

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