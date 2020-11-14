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- 14 Kas 2020 - 10:31

Gönül Dağı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 14 Kasım Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı 4. Bölüm izle makalemizle birlikte, Gönül Dağı dizisine dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. Gönül Dağı 4. Bölüm tek parça izle sayesinde de reklamsız tek parça izlemenizi sağlıyoruz. Makalemize göz atarak gerekli videolar ve linklere ulaşabilir, sonuç olarak ise Gönül Dağı 4. Bölüm izle seçeneğinden yararlanarak diziyi izleyebilirsiniz. İşte yeni dizi olan Gönül Dağı dizisi ve 4. Bölüme dair tüm detaylar…

Elif Duman
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Gönül Dağı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarında ekrana gelmeye başlayan Gönül Dağı dizisi beğeni toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Gönül Dağı TRT1’in en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.  Sıcak ve samimi hikayesi ile ilgi çekmeyi başaran dizide yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Gönül Dağı dizisi her hafta cumartesi günleri saat 20.00’da TRT1’de yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

Gönül Dağı dizisinin başrollerini Gülsüm Ali İlhan ve Berk Altan oynuyor.  Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Ferdi Sancar gibi isimlerinde oyuncu kadrosunda yer aldığı dizide sıcak bir Anadolu hikayesi anlatılıyor. Gönül Dağı dizisinde kuzenleri ile uçak yapıp uçurma hayalı peşinden koşan Taner’in çocukluk aşkı ile yeniden karşılaşması ile başlayan olaylar konu alınıyor. Yıllardır çocukluk aşkı Dilek’in hayali ile yaşayan Taner, diğer yandan da en büyük hayali olan uçağını uçurmak için çabalıyor.  Anadolu kasabasında yaşayan Taner ve kuzenlerinin mücadelelerini sıcak bir anlatım ile ekrana taşıyan dizi beğeni toplamaya devam ediyor.

Gönül Dağı Dizisi 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Gönül Dağı dizisinin 3. bölümde yaşananlar seyircide hayal kırıklığı yarattı. Taner’in üzüntülü anlar yaşadığı 3. bölümde macera dolu sahneler de ekrana geldi.

Gönül Dağı dizisinin 3. bölümünde Taner Dilek’in nişanlı olduğunu öğrenir ve yıkılır. Bu olay ile baş etmeye çalışan Taner, kendini işine verir. Bütün gün uçakla uğraşmaya başlayan Taner’in durumunu farkeden  Muammer ise onu evlendirmek ister. Hem Taner hem de Muammer Dilek’i beğenmektedir. Taner’in amcası Hüseyin de evlilik fikrini destekler. Taner üzüntü içindeyken hiçbir şeyden haberi olmayan Dilek ise çoktan ayrılmış olduğu eski nişanlısı Serdar’ı kasabadan göndermek ister. Ancak Serdar’ın Dilek’i bırakmaya niyeti yoktur. Bununla beraber mağarada gördüğü Taner’i de araştırmaya başlar. Taner’in başındaki diğer dert ise Selami’nin açtığı tazminat davasıdır. Bu davadan kurtulmak için Selami ile Kerimhan’ın arasını düzeltmesi gerekmektedir.

Gönül Dağı Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Gönül Dağı dizisinin merakla beklenen 4. bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Taner ve Dilek’in bu bölümde yakınlaşıp yakınlaşmayacakları ise merak ediliyor.

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14 Kas 2020 - 10:31 - Dizi Fragmanları

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