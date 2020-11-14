Kim Milyoner Olmak İster 920. Bölüm Canlı İzle! 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle!

Kim Milyoner Olmak İster 920. Bölüm Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Ekranların en çok ilgi gören bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen yarışma her hafta farklı isimlerin katıldığı ve yepyeni soruların yer aldığı bölümleri ile cumartesi akşamları ekrana geliyor. Kim Milyoner Olmak İster her hafta cumartesi günleri saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Kenan Işık’ın uzun yıllar sunuculuğunu yaptığı program ünlü ismin bitkisel hayata geçmesi ile birçok sunucu değiştirdi. Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım gibi isimlerden sonra Kenan İmirzalıoğlu ile anlaşma sağlanan program tüm hızı ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Programa katılan yarışmacılara toplamda 12 soru soruluyor. Yanlış cevap vermesi halinde elenen yarışmacıların 4 farklı joker hakkı da bulunuyor. 12 sorunun tamamına doğru cevap veren kişilerin milyoner olduğu yarışmada heyecan artarak devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun başarılı sunumu ile ekrana gelen program izleyiciden yoğun ilgi görmeye de devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında 7 Kasım Soruları Nelerdi?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü 7 kasım günü ekrana geldi. Geçen hafta yayınlanan programda birçok yarışmacı milyoner olmak için şansını denedi. Her yarışmacının farklı sorular ile para kazanmaya çalıştığı programın 7 kasım bölümünde birbirinden zorlu ve farklı bilgi kültür soruları ekrana geldi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 7 kasım programında izleyicinin dikkatini çeken birçok soru soruldu. Spor dallarından felsefeye, müzikten tarihe birçok konu ile ilgili soruların ekrana geldiği 7 kasım programında 1 milyon lirayı kazanabilen kimse olmadı. Yarışmada gündelik hayat ile ilgili kolay başlayan sorular gittikçe daha da zorlu bir hal aldı. Dünya çapında bilinen filmlerden, Türkiye’ye özgü konulara birçok sorunun cevabı merakla beklendi. 7 kasım programında izleyici de yarışmacılar ile beraber sorulara yanıt aradı. Eğlenceli anların da yaşandığı 7 kasım programı ilgi ile izlendi.

Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni yarışmacıları ve birbirinden zorlu soruları ile bu akşam saat 20.00’da ATV’de yayınlanacak.