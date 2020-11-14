Menajerimi Ara 13. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Kasım Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Menajerimi Ara 13. Bölüm Full İzle Star TV! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Menajerimi Ara yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan Menajerimi Ara ilk bölümünden bu yana beğeni ile takip ediliyor. Sevilen dizi kimi zaman eğlenceli kimi zaman hüzünlü sahneleri ile seyirciyi ekrana kilitliyor. Menajerimi Ara dizisi her hafta pazar günleri saat 20.00’da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

Menajerimi Ara dizisinin başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder ve Fatih Artman oynuyor. Deneyimli oyunculara yapımda Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş gibi genç isimler de eşlik ediyor. Ünlü oyuncularla dolu kadrosu ile merak uyandıran dizide aynı ajansta çalışan 4 menajerin işlerine olan bağlılıkları ve kendi aralarında mücadeleleri anlatılıyor. Aile, arkadaşlık gibi kavramlarında tartışıldığı yapımın yeni bölümleri merakla bekleniyor. Her hafta birbirinden ünlü oyuncuların konuk olduğu Menajerimi Ara dizisi büyük ilgi çekmeye devam ediyor.

Menajerimi Ara Dizisi 12. Bölümde Neler Yaşandı?

Menajerimi Ara dizisi 12. bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Yayınlanan son bölümünde diziye yeni katılan oyuncular ve yaşananlar dikkat çekti. Pınar Deniz’in de konuk oyuncu olarak yer aldığı 12. bölüm büyük ilgi gördü.

Menajerimi Ara dizisinin son bölümünde Serkan Tahtacı’nın ajansa geri dönüşü büyük olay yaratır. Geçmişten gelen bu misafirin etkisi devam ederken, Ego Ajans’a ünlü oyuncu Pınar Deniz gelir. Pınar Deniz’i ajansa kazandırmak için mücadele eden menajerler oyuncuyu kapmak için kıyasıya yarışmaya başlarlar. Ancak Ego Ajans menajerlerinin kendi aralarında girdiği bu mücadele onları tahmin edemeyecekleri bir çıkmaza sokar. Bu sırada Barış ise Beren’den ayrılıp Dicle ile konuşmaya karar verir. Beren’in bu olay karşısında ne yapacağı ise merak ediliyor.

Menajerimi Ara Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Menajerimi Ara dizisinin son bölümünden sonra Barış ile Dicle ilişkisi ve Serkan Tahtacı’nın ajansta yaratacağı değişiklikler merak ediliyor. Menajerini Ara heyecanla beklenen yeni bölümü ile 15 kasım pazar akşamı ekrana gelecek.