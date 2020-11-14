MasterChef Tek Parça 14 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! Masterchef Türkiye 99. Bölüm Full İzle!

MasterChef Tek Parça 14 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Dünyanın en zorlu yemek yarışması MasterChef heyecan dolu bölümleri ile TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada rekabet her geçen gün artıyor. Yayınlandığı hergün reytinglerde zirveye oturan MasterChef Türkiye programı izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye’nin en iyi şefinin arandığı MasterChef Türkiye yarışması her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri ekrana geliyor.

MasterChef Türkiye programının jüri üyesi koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna oturuyor. Deneyimli şefler zorlu yemek ve sunumlarla yarışmacıları terletiyor. Rekabet dolu bölümleri ile ekrana gelen MasterChef Türkiye programında eğlenceli dakikalar da yaşanıyor. Türkiye’nin en çok izlenen yemek yarışmasında her hafta elenecek isim merakla bekleniyor.

MasterChef Türkiye 12 Kasım Bölümünde Neler Oldu?

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümü 12 kasım günü ekrana geldi. Dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunlarının oynandığı bölümde haftanın ilk eleme adayı da belli oldu. MasterChef Türkiye programında finale yaklaşıldığı bugünler kalan kadro yarışmacılar her zamankinden de zorlu bir mücadelenin içindeler.

MasterChef Türkiye programının 12 kasım bölümünde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İlk turda hazırlanan 5 yemek ile dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için Somer Şef’in özel tarifi olan mumbar dolmasını yaptı. Bireysel dokunulmazlıkta en iyi 3 sunumu yapan isimler Barbaros, Eray ve Uğur oldu. Bu isimlerin sunumlarının yeniden değerlendirilmesi ile Uğur, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olarak seçildi. Uğur eleme adayı olarak ise Barbaros’u belirledi. Haftanın ilk eleme adayı olan Barbaros’un şimdiden nasıl performans göstereceği merak edilmeye başlandı.

MasterChef Türkiye 14 Kasım Tanıtımı Yayınlandı Mı?

MasterChef Türkiye bölümünün bu akşam yayınlanacak bölümünde haftanın 2. eleme adayı belli olacak. Finale giderek yaklaşılan yarışmada heyecan da artıyor. Haftanın diğer eleme adayının seçileceği program yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.