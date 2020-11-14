Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Kas 2020 - 12:34

MasterChef Tek Parça 14 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! Masterchef Türkiye 99. Bölüm Full İzle!

Masterchef 14 Kasım Full tek parça izle, Masterchef 99. Bölüm izle! Sorguları son zamanların en çok araştırılan konuları olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sizler için özel olarak Hazırladığımız Masterchef 99. Bölüm izle makalemizle birlikte Masterchef 14 Kasım tarihinde neler olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Büyük bir heyecanla ve tüm hızıyla devam eden, ekranların reyting rekortmeni programı Masterchef ile ilgili video ve linkleri görmek için haberimizin devamına göz atabilirsiniz…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

MasterChef Tek Parça 14 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Dünyanın en zorlu yemek yarışması MasterChef heyecan dolu bölümleri ile TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada rekabet her geçen gün artıyor. Yayınlandığı hergün reytinglerde zirveye oturan MasterChef Türkiye programı izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye’nin en iyi şefinin arandığı MasterChef Türkiye yarışması her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri ekrana geliyor.

MasterChef Türkiye programının jüri üyesi koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna oturuyor. Deneyimli şefler zorlu yemek ve sunumlarla yarışmacıları terletiyor. Rekabet dolu bölümleri ile ekrana gelen MasterChef Türkiye programında eğlenceli dakikalar da yaşanıyor. Türkiye’nin en çok izlenen yemek yarışmasında her hafta elenecek isim merakla bekleniyor.

MasterChef Türkiye 12 Kasım Bölümünde Neler Oldu?

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümü 12 kasım günü ekrana geldi. Dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunlarının oynandığı bölümde haftanın ilk eleme adayı da belli oldu. MasterChef Türkiye programında finale yaklaşıldığı bugünler kalan kadro yarışmacılar her zamankinden de zorlu bir mücadelenin içindeler.

MasterChef Türkiye programının 12 kasım bölümünde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İlk turda hazırlanan 5 yemek ile dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için Somer Şef’in özel tarifi olan mumbar dolmasını yaptı. Bireysel dokunulmazlıkta en iyi 3 sunumu yapan isimler Barbaros, Eray ve Uğur oldu. Bu isimlerin sunumlarının yeniden değerlendirilmesi ile Uğur, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olarak seçildi. Uğur eleme adayı olarak ise Barbaros’u belirledi. Haftanın ilk eleme adayı olan Barbaros’un şimdiden nasıl performans göstereceği merak edilmeye başlandı.

MasterChef Türkiye 14 Kasım Tanıtımı Yayınlandı Mı?

MasterChef Türkiye bölümünün bu akşam yayınlanacak bölümünde haftanın 2. eleme adayı belli olacak. Finale giderek yaklaşılan yarışmada heyecan da artıyor. Haftanın diğer eleme adayının seçileceği program yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

# Masterchef, masterchef 2020, Cumartesi, türkiye, pazar, tv8, masterchef türkiye son bölüm izle, masterchef izle, masterchef türkiye müzikleri, masterchef son bölüm izle youtube, masterchef tv8, masterchef son bölüm full, masterchef türkiye hangi günler, masterchef youtube, masterchef türkiye hangi günler var, masterchef türkiye hangi takım kazandı, masterchef türkiye hangi kanalda, masterchef türkiye hangi takım kazandı 2020, masterchef türkiye hangi günler saat kaçta, masterchef türkiye hangi avmde çekildi, masterchef türkiye kaç kişi, masterchef türkiye kaçıncı sezon, masterchef kim elendi, Masterchef Türkiye, masterchef türkiye kim kazandı dün akşam, masterchef türkiye kim elendi tv8, masterchef türkiye kim birinci oldu, masterchef türkiye kimler var, masterchef türkiye ne zaman yayınlanıyor, masterchef türkiye neden yok, masterchef türkiye neler oldu, masterchef türkiye nerede çekiliyor, masterchef izle canlı, TV8 canlı yayın, tv8 canlı yayın masterchef, masterchef canlı izle youtube

14 Kas 2020 - 12:34 - Masterchef Türkiye 2020

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Tarihinin En Büyük Linci! On Binler Bir Oldu Eray'ı Sözlerle Linç Etti... Yaptıkları Artık Sabır Bırakmadı, İzleyenler Gitmesini İstiyor! mask
Masterchef Tarihinin En Büyük Linci! On Binler Bir Oldu Eray'ı Sözlerle Linç Etti... Yaptıkları Artık Sabır Bırakmadı, İzleyenler Gitmesini İstiyor!
Masterchef’te Şok Üstüne Şok! İfşalar Devam Ediyor, Yayın Hayatına Ara mı Veriliyor? mask
Masterchef’te Şok Üstüne Şok! İfşalar Devam Ediyor, Yayın Hayatına Ara mı Veriliyor?
Masterchef Duygu ve Celal'in Paylaşımları Görenleri Şaşırttı! mask
Masterchef Duygu ve Celal'in Paylaşımları Görenleri Şaşırttı!
Acun Ilıcalı’nın Tüm Gizemi Ortaya Çıktı! Masterchef, Survivor ve O Ses Türkiye’ye Nasıl Yarışmacı Alındığı Belli Oldu... mask
Acun Ilıcalı’nın Tüm Gizemi Ortaya Çıktı! Masterchef, Survivor ve O Ses Türkiye’ye Nasıl Yarışmacı Alındığı Belli Oldu...
Masterchef'in Hababam Sınıfı Dağıldı! Barbaros'tan Takım Arkadaşlarına Şok Sözler! mask
Masterchef'in Hababam Sınıfı Dağıldı! Barbaros'tan Takım Arkadaşlarına Şok Sözler!
Masterchef Esra İle İlgili Ortaya Çıkan Esrarengiz Gerçek Herkesi Şok Etti! Öyle Yorumlar Geldi ki, Okuyanların Yüzü Kızardı! mask
Masterchef Esra İle İlgili Ortaya Çıkan Esrarengiz Gerçek Herkesi Şok Etti! Öyle Yorumlar Geldi ki, Okuyanların Yüzü Kızardı!
Eski Masterchef Yarışmacısının Favorisi Herkesi Şaşırttı! Bir İfşada Ondan Geldi! mask
Eski Masterchef Yarışmacısının Favorisi Herkesi Şaşırttı! Bir İfşada Ondan Geldi!
MasterChef Tek Parça 12 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! Masterchef Türkiye 98. Bölüm Full İzle! mask
MasterChef Tek Parça 12 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! Masterchef Türkiye 98. Bölüm Full İzle!
Masterchef'e Büyük Darbe Vuruldu! 15. İfşayla Birlikte Tüm Gizem Bitti Hem Şampiyon, Hem İkinci İfşalandı, Bilgi Sızdırdılar... mask
Masterchef'e Büyük Darbe Vuruldu! 15. İfşayla Birlikte Tüm Gizem Bitti Hem Şampiyon, Hem İkinci İfşalandı, Bilgi Sızdırdılar...
Masterchef Türkiye'de Canlı Yayın Esnasında Çileden Çıktı, Ortalığı Yıktı! Diskalifiye Edilebilir! O Yarışmacıyı Bu Hale Getiren Şey... mask
Masterchef Türkiye'de Canlı Yayın Esnasında Çileden Çıktı, Ortalığı Yıktı! Diskalifiye Edilebilir! O Yarışmacıyı Bu Hale Getiren Şey...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yedigöller ve Gölcük sonbahar görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor mask
Yedigöller ve Gölcük sonbahar görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor
MSB'den Azerbaycan ordusu için özel video mask
MSB'den Azerbaycan ordusu için özel video
MasterChef Tek Parça 14 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! Masterchef Türkiye 99. Bölüm Full İzle! mask
MasterChef Tek Parça 14 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! Masterchef Türkiye 99. Bölüm Full İzle!
Öğretmen Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Öğretmen Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Menajerimi Ara 13. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Kasım Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 13. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Kasım Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kim Milyoner Olmak İster 920. Bölüm Canlı İzle! 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle! mask
Kim Milyoner Olmak İster 920. Bölüm Canlı İzle! 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL