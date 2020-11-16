Zuhal Topal'la Sofrada 476. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 16 Kasım 2020 Puan Durumu...
Ekranların sevilen yarışmacısı Zuhal Topal’la Sofarada bu hafta yine farklı bir ilde! 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal’la Sofrada 476. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal’la Sofrada son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…
Zuhal Topal'la Sofrada 476. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ
FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada heyecan dolu yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Her hafta 5 farklı yarışmacının rekabet ettiği program izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ekranların en renkli yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.
Zuhal Topal’ın renkli sunumu ile ekrana gelen programda her hafta yepyeni 5 gelin ve kaynana büyük ödül için rekabet ediyor. Haftanın her günü farklı bir yarışmacının performansını sergilediği yemek yarışmasında gelinler mutfaktaki hünerlerini gösterirken kaynanalar da puan veriyor. Gelinlerin kendi hazırladıkları menüyü en iyi şekilde sunmaya çalıştığı programda kaynanalar ile beraber Zuhal Topal da yarışmacılara puan veriyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin ise 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmanın rekabet dolu yeni bölümleri merakla bekleniyor.
Zuhal Topal’la Sofrada 13 Kasım Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal’la Sofrada programında birbirinden hırslı 5 yarışmacının performansını sergilediği 9 13 kasım haftası heyecan dolu geçti. Gelinlerin zengin menülerini en iyi şekilde hazırlamak için mücadele ettiği haftanın birincisi 13 kasım günü açıklandı.
Zuhal Topal’la Sofrada programının 9 13 kasım hafta birincisi 31 puan ile Berivan Ateş oldu. Geçen haftanın 4. günü yarışan Berivan Ateş en yüksek puanı alarak 15 bin liranın sahibi oldu. Haftanın ilk yarışmacısı Ayşe Pişkin 26, Hacer Dilmaç 24 ve Sevilay Uğur 23 puan aldı. Haftayı son sırada kapatan isim ise izleyenleri şaşırttı. Programa iddialı bir giriş yapan Efsane Ağabeyova 15 puan ile geçen haftanın sonuncusu oldu. Programın yeni hafta yarışmacıları ise merak ediliyor.
Zuhal Topal’la Sofrada 16 Kasım Yarışmacısının Puanı Belli Mi?
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının 16 kasım günü yeni haftası başlıyor. Birbirinden renkli yarışmacıların rekabet edeceği yeni haftanın yarışmacıları ve ilk gün yarışmacısının puanı ise henüz belli değil. Zuhal Topal’la Sofrada bugün saat 16.00’da FOX TV’de yayınlanacak. Sonrasında puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
16 Kas 2020 - 09:54 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.