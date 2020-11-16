Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Kas 2020 - 09:54

Zuhal Topal'la Sofrada 476. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 16 Kasım 2020 Puan Durumu...

Ekranların sevilen yarışmacısı Zuhal Topal’la Sofarada bu hafta yine farklı bir ilde! 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal’la Sofrada 476. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal’la Sofrada son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Zuhal Topal'la Sofrada 476. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada heyecan dolu yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Her hafta 5 farklı yarışmacının rekabet ettiği program izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ekranların en renkli yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Zuhal Topal’ın renkli sunumu ile ekrana gelen programda her hafta yepyeni 5 gelin ve kaynana büyük ödül için rekabet ediyor. Haftanın her günü farklı bir yarışmacının performansını sergilediği yemek yarışmasında gelinler mutfaktaki hünerlerini gösterirken kaynanalar da puan veriyor. Gelinlerin kendi hazırladıkları menüyü en iyi şekilde sunmaya çalıştığı programda kaynanalar ile beraber Zuhal Topal da yarışmacılara puan veriyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin ise 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmanın rekabet dolu yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 13 Kasım Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada programında birbirinden hırslı 5 yarışmacının performansını sergilediği 9 13 kasım haftası heyecan dolu geçti. Gelinlerin zengin menülerini en iyi şekilde hazırlamak için mücadele ettiği haftanın birincisi 13 kasım günü açıklandı.

Zuhal Topal’la Sofrada programının 9 13 kasım hafta birincisi 31 puan ile Berivan Ateş oldu. Geçen haftanın 4. günü yarışan Berivan Ateş en yüksek puanı alarak 15 bin liranın sahibi oldu. Haftanın ilk yarışmacısı Ayşe Pişkin 26,  Hacer Dilmaç 24 ve Sevilay Uğur 23 puan aldı. Haftayı son sırada kapatan isim ise izleyenleri şaşırttı. Programa iddialı bir giriş yapan Efsane Ağabeyova 15 puan ile geçen haftanın sonuncusu oldu. Programın yeni hafta yarışmacıları ise merak ediliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 16 Kasım Yarışmacısının Puanı Belli Mi?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının 16 kasım günü yeni haftası başlıyor. Birbirinden renkli yarışmacıların rekabet edeceği yeni haftanın yarışmacıları ve ilk gün yarışmacısının puanı ise henüz belli değil. Zuhal Topal’la Sofrada bugün saat 16.00’da FOX TV’de yayınlanacak. Sonrasında puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

# zuhal topal, pazartesi, zuhal topalla sofrada, zuhal topalla sofrada hangi kanalda, zuhal topalla sofrada kaçıncı bölüm, zuhal topalla sofrada ne zaman, kim birinci oldu zuhal topalla sofrada, zuhal topalla sofrada ne zaman başlıyor, zuhal topalla sofrada ne zaman saat kaçta, zuhal topalla sofrada ne zaman yayınlanacak, zuhal topalla sofrada ne zaman başladı, bugün neden zuhal topalla sofrada yok, neden zuhal topalla sofrada yok, zuhal topalla sofrada nerede çekiliyor, zuhal topalla sofrada 476 bölüm full izle, fox, fox tv

16 Kas 2020 - 09:54 - Dizi Fragmanları

# ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA İLE İLİŞKİLİ:
Zuhal Topal'la Sofrada 475. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 13 Kasım 2020 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 475. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 13 Kasım 2020 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 474. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Kasım 2020 Puan Durumu... mask
Zuhal Topal'la Sofrada 474. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Kasım 2020 Puan Durumu...
Zuhal Topal'la Sofrada 473. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 11 Kasım 2020 Puan Durumu... mask
Zuhal Topal'la Sofrada 473. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 11 Kasım 2020 Puan Durumu...
Zuhal Topal'la Sofrada 472. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım 2020 Puan Durumu... mask
Zuhal Topal'la Sofrada 472. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım 2020 Puan Durumu...
Zuhal Topal'la Sofrada 471. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 9 Kasım 2020 Puan Durumu... mask
Zuhal Topal'la Sofrada 471. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 9 Kasım 2020 Puan Durumu...
Zuhal Topal'la Sofrada 470. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 6 Kasım Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 470. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 6 Kasım Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 469. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 5 Kasım 2020 Puan Durumu... mask
Zuhal Topal'la Sofrada 469. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 5 Kasım 2020 Puan Durumu...
Zuhal Topal'la Sofrada 468. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 4 Kasım 2020 Puan Durumu... mask
Zuhal Topal'la Sofrada 468. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 4 Kasım 2020 Puan Durumu...
Zuhal Topal'la Sofrada 467. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 3 Kasım 2020 Puan Durumu... mask
Zuhal Topal'la Sofrada 467. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 3 Kasım 2020 Puan Durumu...
Zuhal Topal'la Sofrada 466. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 2 Kasım 2020 Puan Durumu... mask
Zuhal Topal'la Sofrada 466. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 2 Kasım 2020 Puan Durumu...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 16 Kasım 2020 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 16 Kasım 2020 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 16 Kasım 2020 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 16 Kasım 2020 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 16 Kasım 2020 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 16 Kasım 2020 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Türkiye 3-2 Rusya - Maç Özeti ve Golleri İzle (İnanılmaz Maç) mask
Türkiye 3-2 Rusya - Maç Özeti ve Golleri İzle (İnanılmaz Maç)
Milli maçın ardından Yorumlar! Türkiye - Rusya : 3 -2 mask
Milli maçın ardından Yorumlar! Türkiye - Rusya : 3 -2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL