Zuhal Topal'la Sofrada 476. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 16 Kasım 2020 Puan Durumu...

Zuhal Topal'la Sofrada 476. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada heyecan dolu yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Her hafta 5 farklı yarışmacının rekabet ettiği program izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ekranların en renkli yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Zuhal Topal’ın renkli sunumu ile ekrana gelen programda her hafta yepyeni 5 gelin ve kaynana büyük ödül için rekabet ediyor. Haftanın her günü farklı bir yarışmacının performansını sergilediği yemek yarışmasında gelinler mutfaktaki hünerlerini gösterirken kaynanalar da puan veriyor. Gelinlerin kendi hazırladıkları menüyü en iyi şekilde sunmaya çalıştığı programda kaynanalar ile beraber Zuhal Topal da yarışmacılara puan veriyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin ise 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmanın rekabet dolu yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 13 Kasım Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada programında birbirinden hırslı 5 yarışmacının performansını sergilediği 9 13 kasım haftası heyecan dolu geçti. Gelinlerin zengin menülerini en iyi şekilde hazırlamak için mücadele ettiği haftanın birincisi 13 kasım günü açıklandı.

Zuhal Topal’la Sofrada programının 9 13 kasım hafta birincisi 31 puan ile Berivan Ateş oldu. Geçen haftanın 4. günü yarışan Berivan Ateş en yüksek puanı alarak 15 bin liranın sahibi oldu. Haftanın ilk yarışmacısı Ayşe Pişkin 26, Hacer Dilmaç 24 ve Sevilay Uğur 23 puan aldı. Haftayı son sırada kapatan isim ise izleyenleri şaşırttı. Programa iddialı bir giriş yapan Efsane Ağabeyova 15 puan ile geçen haftanın sonuncusu oldu. Programın yeni hafta yarışmacıları ise merak ediliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 16 Kasım Yarışmacısının Puanı Belli Mi?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının 16 kasım günü yeni haftası başlıyor. Birbirinden renkli yarışmacıların rekabet edeceği yeni haftanın yarışmacıları ve ilk gün yarışmacısının puanı ise henüz belli değil. Zuhal Topal’la Sofrada bugün saat 16.00’da FOX TV’de yayınlanacak. Sonrasında puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.