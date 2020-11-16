Gelinim Mutfakta 576. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 16 Kasım 2020 Günün Birincisi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta 576. Bölüm Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Gelinim Mutfakta yarışması 3. sezonu ile ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen gündüz kuşağı programı izleyiciden yoğun ilgi görüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması rekabet ve eğlence dolu bölümleri ile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Onur Büyüktopçu’nun başarılı sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında her hafta 4 gelin ve kaynana yarışıyor. Takımların gelinler ve kaynanaları olarak ayrıldığı programda gelinler mutfaktaki hünerlerini gösterirken kaynanalar ise puanlama yapıyor. Programda günün yemeğinin en iyi şekilde hazırlamak isteyen gelinler kıyasıya mücadele ediyor. Kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bilmeden puan veriyor. Onur Büyüktopçu’nun da gelinlere puan verdiği yarışmada günün ve haftanın birincisi belirleniyor. Günün birincisi olan gelin çeyrek altın sahibi olurken haftanın birincisi olan gelin 5 altın bilezik kazanıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en düşük puanını alan isim ise yarışmaya veda ediyor. Programın eğlence ve rekabet dolu bölümleri merakla bekleniyor.

Gelinim Mutfakta 13 Kasım Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 13 kasım bölümü ile rekabet dolu bir hafta daha geride kaldı. Hafta boyu hünerlerini sergileyen gelinlerden 5 altın bileziğin sahibi ve elenen isim 13 kasım programında açıklandı.

Gelinim Mutfakta yarışmasında geçen hafta Aysun, Gizem, İlayda ve Esra performanslarını gösterdiler. Haftanın son programı 13 kasımda hafta boyu toplam 90 puan alan İlayda haftanın birincisi oldu. Haftanın birincisi olan İlayda 5 altın bilezik kazanırken, 13 kasım günün birincisi Aysun ise 8. çeyrek altınını aldı. Eleme potasına düşen Esra ve Gizem arasından elenen isim Gizem oldu. 56 puan ile haftanın en kötü yarışmacısı olan Gizem son dakika değişikliği ile yarışmada kalmaya devam etti. Esra kayınpederinin rahatsızlandığını öğrenince yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Onun yerine elenen isim Gizem ise yarışmaya devam etti.

Gelinim Mutfakta 16 Kasım Günün Birincisi Belli Mi?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 16 kasım günü birincisi ise henüz belli değil. Puanlar açıklandıktan sonra birinci olan yarışmacıyı haberimizden öğrenebilirsiniz.