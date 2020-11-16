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- 16 Kas 2020 - 10:08

MasterChef Tek Parça 16 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 100. Bölümde Kim Elendi?

Masterchef 16 Kasım Full tek parça izle, Masterchef 101. Bölüm izle! Sorguları son zamanların en çok araştırılan konuları olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sizler için özel olarak Hazırladığımız Masterchef 101. Bölüm izle makalemizle birlikte Masterchef 16 Kasım tarihinde neler olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Büyük bir heyecanla ve tüm hızıyla devam eden, ekranların reyting rekortmeni programı Masterchef ile ilgili video ve linkleri görmek için haberimizin devamına göz atabilirsiniz…

Elif Duman
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MasterChef Tek Parça 16 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! TIKLAYINIZ

Dünyanın en zorlu yemek yarışması MasterChef TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlandığı her gün reytinglerde 1. olan MasterChef Türkiye yarışmasının heyecan ve rekabet dolu bölümleri izleyiciyi ekrana kilitliyor. Sevilen program pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00’da TV8 ekranlarında takipçileri ile buluşuyor. Reyting rekortmeni yarışmanın yeni bölümleri merakla bekleniyor.

MasterChef Türkiye programının jüri üyesi koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu oturuyor. Deneyimli şefler yarışmacılardan zorlu yemekleri en lezzetli şekilde yapmasını bekliyor. Yemek sunumlarının da oldukça önemli olduğu MasterChef Türkiye programında Türkiye’nin en iyi şefi aranıyor. Yarışmada birinci olmak için kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan her hafta en kötü performansı gösteren 3 yarışmacı eleme potasına düşüyor. MasterChef Türkiye programında her pazar günü 1 isim yarışmaya veda ediyor.

MasterChef Türkiye 15 Kasım Programında Kim Elendi?

MasterChef Türkiye programının son bölümü 15 kasım günü ekrana geldi. Sevilen yarışmanın son bölümünde haftanın 3. eleme adayı belirlendi. Eleme oyunu sonrası ise yarışmaya veda eden isim açıklandı. MasterChef Türkiye programında eleme gecesinin yaşandığı 15 kasım yayını duygusal anları ekrana taşıdı.

MasterChef Türkiye programının  geçen hafta yayınlanan bölümleri ile ilk iki eleme adayı Barbaros ve Eray olmuştu. Yarışmanın 15 kasım bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Serhat’ın dokunulmazlık oyununu kazanması ile son eleme adayı için oylama yapıldı. Oylamanın sonucunda haftanın 3. eleme adayı Esra oldu. Programın ikinci turunda Esra, Eray ve Barbaros eleme oyununda karşı karşıya geldi. Bu turda en başarılı yemeği hazırlayan Eray yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Barbaros ve Esra ise final oyunu için yeniden rekabet etti. Eleme oyununda tadımların yapılaması ile elenen ismin Esra olduğu açıklandı. Programa veda eden Esra gözyaşlarını tutamadı.

MasterChef Türkiye 16 Kasım Tanıtımı Yayınlandı Mı?

MasterChef Türkiye programının son bölümünde Esra’nın elenmesi ile final heyecanı daha da arttı. Programın bu akşam yayınlanacak bölümünde takımlar yeniden kurulacak. MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TV8’de.

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16 Kas 2020 - 10:08 - Masterchef Türkiye 2020

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