Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Full İzle TRT1! 16 Kasım Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Full İzle TRT1! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarında bu sezon ekrana gelmeye başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi başarılı şekilde yayın hayatına devam ediyor. Dönem dizisi olan Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanan her bölümü ile büyük beğeni topluyor. İlk bölümünden beri başarılı reytingleri ile dikkat çeken yapım izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleri ile her hafta pazartesi günü saat 20.00’da ekrana geliyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimler yer alıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapım senaryosu ile de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Selçuklu Devleti’nin başına Melikşah’ın geçmesi ile verilen mücadeleleri anlatan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi heyecan, aksiyon ve entrika dolu bölümleri ile izleyicinin ilgisini çekmeyi başarıyor. İlk bölümünden bu yana büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümleri de merakla bekleniyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 7. Bölümde Neler Oldu?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi geçen hafta ekrana gelen 7. bölümü ile yine heyecanı yükseltti. Sevilen dizinin son bölümünde heyecanlı dakikalar ekrana geldi. Elçin ve Terken’in beklenmedik sürprizlerle karşılaştığı 7. bölüm izleyenleri derinden etkiledi.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde Sencer Batınilerin kirli tarafını ortaya çıkarmayı başarır. Melikşah’a verdiği sözü tutmanın sevincini yaşayan Sencer Behram’ı da esir alarak yola düşer. Ancak bu yolda Yorgos’un tuzağına düşen Sencer uçurumdan atılır ve hayat mücadelesi vermeye başlar. Bu sırada Terken ise Elçin’in gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Elçin ağabeyini bulmak için gittiği yerde Melikşah’ın kendisini beklediğini görür. Terken’in tuzağına düşen Elçin bu duruma çok öfkelenir. Şaşkın olan Melikşah ise Elçin’e ne yapacağını düşünmeye başlar. Elçin’in gerçek yüzünü ortaya çıkaran Terken ise ödül beklemektedir. Ancak onu yeni sürprizler bekler. Tüm bunlar olurken Nizamülmülk ise Hasan Sabbah’ın ihanetini ortaya çıkarmaya çalışır.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde sonra Sencer’e ne olacağı merak ediliyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1’de.