Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star TV! 16 Kasım Sefirin Kızı 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star TV! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarının sevilen yapımı heyecan dolu bölümleri ile izleyiciyi ekrana çekiyor. Sefirin Kızı dizisi yayınlanan her bölümü ile sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen dizi her hafta pazartesi günleri saat 20.00’da Star TV ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Sefirin Kızı dizisini başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Ünlü oyuncularla dolu güçlü kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken yapım senaryosu ile de seviliyor. Yarıcının oğlu Sancar ile elçinin kızı Nare’nin çocukluk yıllarında başlayan destansı aşklarının anlatıldığı yapımda heyecan dolu sahneler ekrana geliyor. Kimi zaman neşeli kimi zaman dramatik anlatımı ile sevilen dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Sefirin Kızı Dizisi 27. Bölümde Neler Yaşandı?

Sefirin Kızı dizisi geçen hafta 27. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümü izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sefirin Kızı dizisinde Nare ve Sancar için yeni bir savaş başladı.

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde Sancar’ın ölümle imtihanı aşıklara zor anlar yaşatır. Sancar’ın kendine gelmesi ile Gediz’in ihanetinin ortaya çıkması yeniden yıkıma yol açar. Nare ve Sancar Gediz’in ihaneti karşısında şaşkına döner. Bu haberi henüz içlerine sindiremeyen ikili Sancar’ın bir daha yürüyememe ihtimali ile karşı karşıya kalır. Uçurumdan atlayan Sancar’ın omuriliğindeki kırık yürümesine engel olabilir. Bu haber karşısında birbirlerine daha da sıkı tutunmaya başlayan Nare ve Sancar’ı bu yolda yeni sürprizler beklemektedir. Gediz ise intikam almak hatta yok etmek istediği eski sağdıcına karşı savaşmaya devam eder. Bir yandan kimseyi dinlemeden yoluna devam eden Gediz diğer taraftan Sancar’ı ameliyathane kapılarında beklemektedir. Bu sırada Akın’ın kız kardeşinin şehre gelmesi ile işler çığrından çıkmaya başlar.

Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünden sonra Sancar’ın ayağa kalkıp kalkamayacağı merak ediliyor. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV’de.