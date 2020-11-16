Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Kas 2020 - 10:47

Yasak Elma Dizisi 85. Bölüm Full İzle FOX TV! 16 Kasım Yasak Elma 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma 85. Bölüm izle ve Yasak Elma 85. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 85. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 85. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Yasak Elma Dizisi 85. Bölüm Full İzle FOX TV! TIKLAYINIZ

Yasak Elma dizisi 3. sezonu ile ekrana gelmeye devam ediyor. FOX TV ekranlarının en iddialı yapımlarından olan Yasak Elma bu sezonda başarılı şekilde yayın hayatını sürdürüyor. İlk bölümünden beri ilgi çeken dizi kimi zaman eğlenceli kimi zaman heyecanlı sahneleri ile izleyiciyi ekrana çekmeye devam ediyor. Sevilen dizi her hafta pazartesi akşamları saat 20.00’da FOX TV ekranlarında ekrana gelmeye devam ediyor.

Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimler yer alıyor. Birçok başarılı ismi kadrosunda barındıran yapım ilginç hikayesi ile de dikkat çekiyor. İlk bölümünde bu yana hikayesi büyük oranda değişen Yasak Elma’da sosyetenin popüler yüzleri olan 3 kadının ego savaşı ve entrika dolu oyunları anlatılıyor. İntikam oyunlarının ve eğlencenin yer aldığı dizi izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ise merakla bekleniyor.

Yasak Elma Dizisi 84. Bölümde Neler Yaşandı?

Yasak Elma dizisi her bölümü ile olduğu gibi geçen hafta ekrana gelen 84. bölümü ile de ekrana damgasını vurdu. Her bölüm inanılmaz gelişmelerin yaşandığı Yasak Elma dizisinin son bölümünde Yıldız’ın durumu izleyenleri üzerken, Ender’in yeni hamleleri de merakla bekleniyor.

Yasak Elma dizisinde Halit’in hem Yıldız’ı hem de Şahika’yı kandırarak Ender ile evlenmesi şok etkisi yaratır. Bu duruma çok öfkelenen Yıldız Halit’ten nefret etmeye başlar. Halit’in son hamlesi ile zor duruma düşen Yıldız ve annesi Asuman geçici olarak bir tanıdıklarının yanına taşınırlar. Yıldız haksızlığa uğradığını düşünürken Şahika ise yaşadıklarını hazmedemez. Halit’in Ender’i seçmesine inanamayan Şahika intikam planları yapmaya başlar. Şahika ve Yıldız yaşananların şaşkınlığı içindeyken Ender ise yeniden Argun soyadını almanın mutluluğu içindedir. Hem Şahika’dan hem de Yıldız’dan intikam almayı başaran Ender son derece mutludur. Yıldız hayatının zor bir dönemine girmek üzereyken beklenmedik birinden yardım teklifi alır.

Yasak Elma Dizisi 85. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yasak Elma dizisinin son bölümünden sonra Yıldız’ın nasıl toparlanacağı ve Şahika’nın yeni hamlesi merak edildi. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV’de.

# Yasak Elma, yasak elma dizisi, pazartesi, yasak elma fragman, yasak elma 85 bölüm fragman, yasak elma 85 bölüm full izle, yasak elma son bölüm izle fox tv, yasak elma yeni bölüm, yasak elma son bölüm full izle fox tv, yasak elma son bölüm izle fox tv canlı, yasak elma son bölüm youtube, yasak elma oyuncular, yasak elma youtube, yasak elma dizisi hangi gün, yasak elma dizisi kaçıncı bölümde, yasak elma dizisinden kimler ayrıldı, yasak elma dizisinin tekrarı ne zaman, yasak elma dizisi neden oynamıyor, yasak elma dizisi bu hafta neden yok, yasak elma dizisi nerelerde çekiliyor, yasak elma dizisindeki yalı nerede, yasak elma dizisindeki cafe nerede, yasak elma dizisi ne zaman, yasak elma dizisi ne zaman başlayacak, yasak elma dizisi ne zaman başlayacak 2020, dizi, yardım, fox tv, fox

16 Kas 2020 - 10:47 - Dizi Fragmanları

# YASAK ELMA DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma'nın Yeni Yıldızı Berk Oktay ve Oyuncu Sevgilisi Koronavirüse Yakalandı! mask
Yasak Elma'nın Yeni Yıldızı Berk Oktay ve Oyuncu Sevgilisi Koronavirüse Yakalandı!
Yasak Elma'da Aşk Bombası! Dizinin İki Oyuncusu Fena Yakalandı! mask
Yasak Elma'da Aşk Bombası! Dizinin İki Oyuncusu Fena Yakalandı!
Yasak Elma'da Köpek Şoku! Ünlü Oyuncunun Yüzünü Köpek Parçaladı! mask
Yasak Elma'da Köpek Şoku! Ünlü Oyuncunun Yüzünü Köpek Parçaladı!
Yasak Elma'da Neler Oluyor? Ünlü Oyuncu Ağzından Öyle Bir Şey Kaçırdı ki Şok Olacaksınız! mask
Yasak Elma'da Neler Oluyor? Ünlü Oyuncu Ağzından Öyle Bir Şey Kaçırdı ki Şok Olacaksınız!
Yasak Elma Dizisi 84. Bölüm Full İzle Fox TV! 9 Kasım Yasak Elma 84. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 84. Bölüm Full İzle Fox TV! 9 Kasım Yasak Elma 84. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisi 83. Bölüm Full İzle Fox TV! 2 Kasım Yasak Elma 83. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 83. Bölüm Full İzle Fox TV! 2 Kasım Yasak Elma 83. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisinden Öyle Bir Kişi Veda Etti Ki, Sosyal Medya Hop İndi Hop Kalktı! Reyting Kurbanı Oldu… mask
Yasak Elma Dizisinden Öyle Bir Kişi Veda Etti Ki, Sosyal Medya Hop İndi Hop Kalktı! Reyting Kurbanı Oldu…
Bir Zamanlar Çukurova ve Yasak Elma İzleyicileri Şok Üstüne Şok Yaşadılar! Resmen Yer Yerinden Oynadı, Büyük Deprem! mask
Bir Zamanlar Çukurova ve Yasak Elma İzleyicileri Şok Üstüne Şok Yaşadılar! Resmen Yer Yerinden Oynadı, Büyük Deprem!
Yasak Elma 82. Bölüm Full İzle Fox TV! 26 Ekim Yasak Elma 82. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 82. Bölüm Full İzle Fox TV! 26 Ekim Yasak Elma 82. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Tarihinin En Büyük Depremi Yaşandı! Dört Oyuncu Ayrıldı! Milyonlar Şok İçerisinde mask
Yasak Elma Tarihinin En Büyük Depremi Yaşandı! Dört Oyuncu Ayrıldı! Milyonlar Şok İçerisinde
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Full İzle Show TV! 16 Kasım Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Full İzle Show TV! 16 Kasım Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star TV! 16 Kasım Sefirin Kızı 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star TV! 16 Kasım Sefirin Kızı 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Full İzle TRT1! 16 Kasım Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Full İzle TRT1! 16 Kasım Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 16 Kasım 2020 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 16 Kasım 2020 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Öğretmen Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Öğretmen Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Menajerimi Ara 13. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Kasım Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 13. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Kasım Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kim Milyoner Olmak İster 920. Bölüm Canlı İzle! 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle! mask
Kim Milyoner Olmak İster 920. Bölüm Canlı İzle! 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 13 Kasım Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 13 Kasım Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maria ile Mustafa 11. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 11. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Hababam Sınıfı Detayı Herkesi Şok Etti! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Hababam Sınıfı Detayı Herkesi Şok Etti!
Çukur'da Şok Saldırı! Meke Diziye Veda mı Ediyor? Seyirciler İsyan Etti! mask
Çukur'da Şok Saldırı! Meke Diziye Veda mı Ediyor? Seyirciler İsyan Etti!
Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Full İzle Show TV! 16 Kasım Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Full İzle Show TV! 16 Kasım Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star TV! 16 Kasım Sefirin Kızı 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star TV! 16 Kasım Sefirin Kızı 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Full İzle TRT1! 16 Kasım Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Full İzle TRT1! 16 Kasım Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 16 Kasım 2020 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 16 Kasım 2020 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu! mask
Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu!
Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Sevgilisi Öyle Bir Yorum Yaptı ki, Herkesi Gülme Krizine Soktu! Akın Akınözü'nde Şok Cevap Geldi... mask
Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Sevgilisi Öyle Bir Yorum Yaptı ki, Herkesi Gülme Krizine Soktu! Akın Akınözü'nde Şok Cevap Geldi...
Çukur'un Cumalisi Yasak Elma Darbesiyle Karşı Karşıya Kaldı! Çukur İzleyenler ve Yasak Elma İzleyenler Harekete Geçti! Neler Oluyor? mask
Çukur'un Cumalisi Yasak Elma Darbesiyle Karşı Karşıya Kaldı! Çukur İzleyenler ve Yasak Elma İzleyenler Harekete Geçti! Neler Oluyor?
"Babil Final Yapıyor!" Ortaya Çıkan O İddia Tüm Seyircileri İsyan Ettirdi, Büyük Kaos Çıktı! "Tarih Belli Oldu" İddiaları İse Kafaları Karıştırdı... mask
"Babil Final Yapıyor!" Ortaya Çıkan O İddia Tüm Seyircileri İsyan Ettirdi, Büyük Kaos Çıktı! "Tarih Belli Oldu" İddiaları İse Kafaları Karıştırdı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Full İzle Show TV! 16 Kasım Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Full İzle Show TV! 16 Kasım Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisi 85. Bölüm Full İzle FOX TV! 16 Kasım Yasak Elma 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 85. Bölüm Full İzle FOX TV! 16 Kasım Yasak Elma 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star TV! 16 Kasım Sefirin Kızı 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star TV! 16 Kasım Sefirin Kızı 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Full İzle TRT1! 16 Kasım Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Full İzle TRT1! 16 Kasım Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
MasterChef Tek Parça 16 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 100. Bölümde Kim Elendi? mask
MasterChef Tek Parça 16 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 100. Bölümde Kim Elendi?
Gelinim Mutfakta 576. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 16 Kasım 2020 Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 576. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 16 Kasım 2020 Günün Birincisi Kim Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL