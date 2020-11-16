Yasak Elma Dizisi 85. Bölüm Full İzle FOX TV! 16 Kasım Yasak Elma 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 85. Bölüm Full İzle FOX TV! TIKLAYINIZ

Yasak Elma dizisi 3. sezonu ile ekrana gelmeye devam ediyor. FOX TV ekranlarının en iddialı yapımlarından olan Yasak Elma bu sezonda başarılı şekilde yayın hayatını sürdürüyor. İlk bölümünden beri ilgi çeken dizi kimi zaman eğlenceli kimi zaman heyecanlı sahneleri ile izleyiciyi ekrana çekmeye devam ediyor. Sevilen dizi her hafta pazartesi akşamları saat 20.00’da FOX TV ekranlarında ekrana gelmeye devam ediyor.

Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimler yer alıyor. Birçok başarılı ismi kadrosunda barındıran yapım ilginç hikayesi ile de dikkat çekiyor. İlk bölümünde bu yana hikayesi büyük oranda değişen Yasak Elma’da sosyetenin popüler yüzleri olan 3 kadının ego savaşı ve entrika dolu oyunları anlatılıyor. İntikam oyunlarının ve eğlencenin yer aldığı dizi izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ise merakla bekleniyor.

Yasak Elma Dizisi 84. Bölümde Neler Yaşandı?

Yasak Elma dizisi her bölümü ile olduğu gibi geçen hafta ekrana gelen 84. bölümü ile de ekrana damgasını vurdu. Her bölüm inanılmaz gelişmelerin yaşandığı Yasak Elma dizisinin son bölümünde Yıldız’ın durumu izleyenleri üzerken, Ender’in yeni hamleleri de merakla bekleniyor.

Yasak Elma dizisinde Halit’in hem Yıldız’ı hem de Şahika’yı kandırarak Ender ile evlenmesi şok etkisi yaratır. Bu duruma çok öfkelenen Yıldız Halit’ten nefret etmeye başlar. Halit’in son hamlesi ile zor duruma düşen Yıldız ve annesi Asuman geçici olarak bir tanıdıklarının yanına taşınırlar. Yıldız haksızlığa uğradığını düşünürken Şahika ise yaşadıklarını hazmedemez. Halit’in Ender’i seçmesine inanamayan Şahika intikam planları yapmaya başlar. Şahika ve Yıldız yaşananların şaşkınlığı içindeyken Ender ise yeniden Argun soyadını almanın mutluluğu içindedir. Hem Şahika’dan hem de Yıldız’dan intikam almayı başaran Ender son derece mutludur. Yıldız hayatının zor bir dönemine girmek üzereyken beklenmedik birinden yardım teklifi alır.

Yasak Elma Dizisi 85. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yasak Elma dizisinin son bölümünden sonra Yıldız’ın nasıl toparlanacağı ve Şahika’nın yeni hamlesi merak edildi. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV’de.