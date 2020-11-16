Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Kas 2020 - 11:11

Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Full İzle Show TV! 16 Kasım Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çukur dizisi 4.sezon 11. Bölümü, yine her bölümü gibi heyecanı zirveye taşıdı. Çukur dizisi 4.sezon 11. Bölüm izle araştırması yapan milyonlarca Çukur Hayranı, bunun yanı sıra Çukur 4.sezon 11. Bölüm fragmanı araştırmalarıyla da, Google’da oldukça büyük hacim oluşturmuş durumda. Sizler için hazırladığımız Çukur 4.sezon 11. Bölüm ile birlikte; söz konusu bölümlere dair tüm detayları eksiksiz bir şekilde izleyebilirsiniz. İşte detaylar…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Full İzle Show TV! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur aksiyon dolu yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen dizi ilk sezonundan bu yana izleyiciden büyük beğeni topluyor. Show TV ekranlarında 4. sezonu ile ekrana gelen dizide heyecan her bölüm artmaya da devam ediyor. Çukur dizisi yeni bölümleri ile her hafta pazartesi günleri saat 20.00’da izleyicisi ile buluşuyor.

Ekranların en çok izlenen dizisi Çukur’un oyuncu kadrosunda Aras Bulut İğnemli, Damla Sönmez, Necip Memili, Erkan Koçak Köstengil ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer alıyor. Ünlü oyuncularla dolu güçlü kadrosu ile dikkaç çeken yapımın konusu da seviliyor. İstanbul’un Çukur isimli semtini uyuşturucudan uzak tutmak için Koçovalı ailesinin girdiği yolu anlatan dizi aksiyon ve heyecan dolu sahneleri ile yoğun ilgi görüyor. Çukur’da yaşayan herkesin birlik içindeki mücadelesini anlatan dizide aile ve aşk konuları da ele alınıyor. Show TV erkanlarının sevilen dizisi Çukur’un yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Çukur Dizisi 4. Sezon 10. Bölümde Neler Yaşandı?

Çukur dizisi geçen hafta 4. sezonun 10. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan her bölümü ile ekrana damgasını vuran dizi son bölümü ile de izleyicinin takdirini kazandı.

Çukur dizisinde Efsun ile yüzleşen Cumali duyduklarına inanamaz. Öğrendiği yeni şeylerden sonra ise yeniden Çukur için savaşmaya başlar. Bu sırada Yamaç ise onu köşeye sıkıştırmak isteyen Çağatay ile uğraşmaktadır. Çağatay Yamaç’a hiç beklenmedik bir hamle yapsa da Yamaç çok daha çarpıcı bir karşılık verir. Bunun üzerine Çağatay Efsun’u ziyaret eder. Bu ziyaretten sonra gördükleri ise Efsun’u büyük bir hayal kırıklığına sürükler. Yamaç aldığı güzel haberlerin sevincini yaşarken Çağatay’ı köşeye sıkıştıracak bir plan da hazırlar. Evde ise kadınlar arasındaki ortam iyice gerilmiştir. Bu sırada Sultan, Aliço’ya önemli bir görev verir.

Çukur Dizisi 4. Sezon 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çukur dizisinin heyecanlı geçen son bölümünden sonra yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak.

# Çukur, Çukur Dizisi, pazartesi, çukur izle, çukur 4 sezon 11 bölüm full izle, çukur 4 sezon 11 bölüm fragman, çukur hangi dizinin uyarlaması, hangi çukur dizisi karakterisin, çukur dizisi hangi gün, çukur dizisi hangi kanalda, çukur dizisi hangi gün oynuyor, çukur dizisi hangi ajansla çalışıyor, çukur dizisi hangi mahallede çekiliyor, çukur dizisi hangi semtte çekiliyor, çukur dizisi kaç bölüm, çukur diziş ikaçıncı bölümde, Baykal kim çukurd izisinde, çukur dizisinden kim ayrılıyor, çukur dizisinde kim öldü, çukur dizisine kim girecek, çukur dizisi nasıl bitecek, çukur dizisi ne zaman başlıyor, çukur neden dizi müziği, çukur dizisi ne zaman final yapacak, bu hafta neden çukur dizisi yok, çukur dizisinde neler olacak, çukur dizisi nereden izlenir, çukur dizisi yeni bölüm, Çukur son Bölüm Tek Parça YouTube, çukur son bölüm izle, dizi, ziyaret, show tv

16 Kas 2020 - 11:11 - Dizi Fragmanları

# ÇUKUR DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çukur'da Şok Saldırı! Meke Diziye Veda mı Ediyor? Seyirciler İsyan Etti! mask
Çukur'da Şok Saldırı! Meke Diziye Veda mı Ediyor? Seyirciler İsyan Etti!
Çukur'a Öyle Bir İsim Katıldı ki Yer Yerinden Oynayacak! mask
Çukur'a Öyle Bir İsim Katıldı ki Yer Yerinden Oynayacak!
Çukur 4.Sezon 10. Bölüm Full İzle Show TV! 9 Kasım Çukur 4.Sezon 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 10. Bölüm Full İzle Show TV! 9 Kasım Çukur 4.Sezon 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çukur Hayranları Şokta! Şikayetlere Dayanamadılar! ''Çukur Yayından Kaldırılıyor!'' mask
Çukur Hayranları Şokta! Şikayetlere Dayanamadılar! ''Çukur Yayından Kaldırılıyor!''
Çukur Dizisinin Yıldızı Vartolu Sadettin Diziye Elveda Dedi! Sosyal Medya Birbirine Girdi… Milyonlarca Kişi Tek Bir Ağızdan “O Olmadan İzlemeyiz!” Dedi… mask
Çukur Dizisinin Yıldızı Vartolu Sadettin Diziye Elveda Dedi! Sosyal Medya Birbirine Girdi… Milyonlarca Kişi Tek Bir Ağızdan “O Olmadan İzlemeyiz!” Dedi…
Çukur Artık Final Yapıyor! En Önemli İki Oyuncu Da Diziye Veda Ediyor... ''İzleyenler Şimdi Ne Yapacak?'' mask
Çukur Artık Final Yapıyor! En Önemli İki Oyuncu Da Diziye Veda Ediyor... ''İzleyenler Şimdi Ne Yapacak?''
Çukur 4.Sezon 9. Bölüm Full İzle Show TV! 2 Kasım Çukur 4.Sezon 9. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 9. Bölüm Full İzle Show TV! 2 Kasım Çukur 4.Sezon 9. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çukur 4.Sezon 8. Bölüm Full İzle Show TV! 26 Ekim Çukur 4.Sezon 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 8. Bölüm Full İzle Show TV! 26 Ekim Çukur 4.Sezon 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ankara’da Hayretler İçinde Bırakan Yamaç Koçovalı Olayı! Çukur Dizisi Gerçek Oldu, Yaşananlar “Pes Artık” Dedirtti! mask
Ankara’da Hayretler İçinde Bırakan Yamaç Koçovalı Olayı! Çukur Dizisi Gerçek Oldu, Yaşananlar “Pes Artık” Dedirtti!
Çukur’dan Ayrılan Barış Arduç’un Ayrılığının Arkasındaki Gizem Aralandı! İşte O Esrarengiz Gerçek… mask
Çukur’dan Ayrılan Barış Arduç’un Ayrılığının Arkasındaki Gizem Aralandı! İşte O Esrarengiz Gerçek…
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisi 85. Bölüm Full İzle FOX TV! 16 Kasım Yasak Elma 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 85. Bölüm Full İzle FOX TV! 16 Kasım Yasak Elma 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star TV! 16 Kasım Sefirin Kızı 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star TV! 16 Kasım Sefirin Kızı 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Full İzle TRT1! 16 Kasım Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Full İzle TRT1! 16 Kasım Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 16 Kasım 2020 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 16 Kasım 2020 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Öğretmen Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Öğretmen Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Menajerimi Ara 13. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Kasım Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 13. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Kasım Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kim Milyoner Olmak İster 920. Bölüm Canlı İzle! 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle! mask
Kim Milyoner Olmak İster 920. Bölüm Canlı İzle! 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 13 Kasım Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 13 Kasım Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maria ile Mustafa 11. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 11. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Hababam Sınıfı Detayı Herkesi Şok Etti! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Hababam Sınıfı Detayı Herkesi Şok Etti!
Çukur'da Şok Saldırı! Meke Diziye Veda mı Ediyor? Seyirciler İsyan Etti! mask
Çukur'da Şok Saldırı! Meke Diziye Veda mı Ediyor? Seyirciler İsyan Etti!
Yasak Elma Dizisi 85. Bölüm Full İzle FOX TV! 16 Kasım Yasak Elma 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 85. Bölüm Full İzle FOX TV! 16 Kasım Yasak Elma 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star TV! 16 Kasım Sefirin Kızı 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star TV! 16 Kasım Sefirin Kızı 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Full İzle TRT1! 16 Kasım Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Full İzle TRT1! 16 Kasım Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 16 Kasım 2020 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 16 Kasım 2020 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu! mask
Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu!
Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Sevgilisi Öyle Bir Yorum Yaptı ki, Herkesi Gülme Krizine Soktu! Akın Akınözü'nde Şok Cevap Geldi... mask
Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Sevgilisi Öyle Bir Yorum Yaptı ki, Herkesi Gülme Krizine Soktu! Akın Akınözü'nde Şok Cevap Geldi...
Çukur'un Cumalisi Yasak Elma Darbesiyle Karşı Karşıya Kaldı! Çukur İzleyenler ve Yasak Elma İzleyenler Harekete Geçti! Neler Oluyor? mask
Çukur'un Cumalisi Yasak Elma Darbesiyle Karşı Karşıya Kaldı! Çukur İzleyenler ve Yasak Elma İzleyenler Harekete Geçti! Neler Oluyor?
"Babil Final Yapıyor!" Ortaya Çıkan O İddia Tüm Seyircileri İsyan Ettirdi, Büyük Kaos Çıktı! "Tarih Belli Oldu" İddiaları İse Kafaları Karıştırdı... mask
"Babil Final Yapıyor!" Ortaya Çıkan O İddia Tüm Seyircileri İsyan Ettirdi, Büyük Kaos Çıktı! "Tarih Belli Oldu" İddiaları İse Kafaları Karıştırdı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Full İzle Show TV! 16 Kasım Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Full İzle Show TV! 16 Kasım Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisi 85. Bölüm Full İzle FOX TV! 16 Kasım Yasak Elma 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 85. Bölüm Full İzle FOX TV! 16 Kasım Yasak Elma 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star TV! 16 Kasım Sefirin Kızı 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star TV! 16 Kasım Sefirin Kızı 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Full İzle TRT1! 16 Kasım Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Full İzle TRT1! 16 Kasım Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
MasterChef Tek Parça 16 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 100. Bölümde Kim Elendi? mask
MasterChef Tek Parça 16 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 100. Bölümde Kim Elendi?
Gelinim Mutfakta 576. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 16 Kasım 2020 Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 576. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 16 Kasım 2020 Günün Birincisi Kim Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL