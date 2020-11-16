Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Full İzle Show TV! 16 Kasım Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çukur 4.Sezon 11. Bölüm Full İzle Show TV! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur aksiyon dolu yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen dizi ilk sezonundan bu yana izleyiciden büyük beğeni topluyor. Show TV ekranlarında 4. sezonu ile ekrana gelen dizide heyecan her bölüm artmaya da devam ediyor. Çukur dizisi yeni bölümleri ile her hafta pazartesi günleri saat 20.00’da izleyicisi ile buluşuyor.

Ekranların en çok izlenen dizisi Çukur’un oyuncu kadrosunda Aras Bulut İğnemli, Damla Sönmez, Necip Memili, Erkan Koçak Köstengil ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer alıyor. Ünlü oyuncularla dolu güçlü kadrosu ile dikkaç çeken yapımın konusu da seviliyor. İstanbul’un Çukur isimli semtini uyuşturucudan uzak tutmak için Koçovalı ailesinin girdiği yolu anlatan dizi aksiyon ve heyecan dolu sahneleri ile yoğun ilgi görüyor. Çukur’da yaşayan herkesin birlik içindeki mücadelesini anlatan dizide aile ve aşk konuları da ele alınıyor. Show TV erkanlarının sevilen dizisi Çukur’un yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Çukur Dizisi 4. Sezon 10. Bölümde Neler Yaşandı?

Çukur dizisi geçen hafta 4. sezonun 10. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan her bölümü ile ekrana damgasını vuran dizi son bölümü ile de izleyicinin takdirini kazandı.

Çukur dizisinde Efsun ile yüzleşen Cumali duyduklarına inanamaz. Öğrendiği yeni şeylerden sonra ise yeniden Çukur için savaşmaya başlar. Bu sırada Yamaç ise onu köşeye sıkıştırmak isteyen Çağatay ile uğraşmaktadır. Çağatay Yamaç’a hiç beklenmedik bir hamle yapsa da Yamaç çok daha çarpıcı bir karşılık verir. Bunun üzerine Çağatay Efsun’u ziyaret eder. Bu ziyaretten sonra gördükleri ise Efsun’u büyük bir hayal kırıklığına sürükler. Yamaç aldığı güzel haberlerin sevincini yaşarken Çağatay’ı köşeye sıkıştıracak bir plan da hazırlar. Evde ise kadınlar arasındaki ortam iyice gerilmiştir. Bu sırada Sultan, Aliço’ya önemli bir görev verir.

Çukur Dizisi 4. Sezon 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çukur dizisinin heyecanlı geçen son bölümünden sonra yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak.