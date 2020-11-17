MasterChef Tek Parça 17 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 101. Bölüm Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı?

MasterChef Tek Parça 17 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! TIKLAYINIZ

Dünyanın en zorlu yemek yarışması MasterChef heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen programda yarışmacıların heyecan dolu rekabetleri izleyiciyi ekrana çekmeye devam ediyor. Yayınlanan her bölümü ile reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye programı izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Sevilen yemek yarışması pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri yeni bölümleri ile saat 20.00’da TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Jüri üyesi koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun oturduğu MasterChef yarışmasında Türkiye’nin en iyi şefi aranıyor. Türkiye’nin en iyi şefi olmak isteyen yarışmacılar kimi zaman takım halinde kimi zamanda bireysel olarak performanslarını gösteriyorlar. Şeflerin zorlu yemek ve sunumlarını hazırlamasını beklediği yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Programda hem çatışma hem de neşe dolu anlar ekrana geliyor. Deneyimli jüri üyelerinden ve renkli yarışmacılardan oluşan MasterChef Türkiye programının heyecan dolu yeni bölümleri merakla bekleniyor.

MasterChef Türkiye 16 Kasım Programında Neler Yaşandı?

MasterChef Türkiye programının dün yayınlanan bölümünde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Yarışmacılar arasında gerilimin de yükseldiği anların ekrana taşındığı 16 kasım bölümünde takımlar yeniden kuruldu.

MasterChef Türkiye programının 16 kasım bölümünde her haftanın ilk günü olduğu gibi takımlar yeniden kuruldu. Takım kaptanlarının belirlendiği ve takımların kurulduğu bölümde düello da yapıldı. MasterChef Türkiye’nin 16 kasım bölümünde kaptanlık düellosunda karşı karşıya gelen yarışmacılar 45 dakika içinde mantı yaptı. Kaptanlık yarışını kazanan Barbaros mavi takımın kaptanı oldu ve Serhat’ı da kırmızı takımın kaptanı olarak belirledi. Takım kaptanlarının belli olması ile yeni haftanın takımları kuruldu. Takımlar kurulduktan sonra kaptanlık düellosu yapıldı. Barbaros ve Serhat kuzu güveç ve pirinç pilavını 50 dakikada hazırladı. Yapılan tadımlarla düelloyu kazanan Barbaros dokunulmazlık oyunu için menü oluşturma şansını yakaladı.

MsasterChef Türkiye 17 Kasım Programı Tanıtım Filmi Yayınlandı Mı?

MasterChef Türkiye’de yeni takımlar kurulduktan sonra ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana gelecek. Programın yeni bölümü saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.